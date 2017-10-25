الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والقاهرة 30

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر الطقس، اليوم الأربعاء، معتدلاً على كافة الأنحاء نهارًا لطيفًا فى أول الليل، مائلاً للبرودة فى آخره.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً تكون متكاثرة على السواحل الغربية يصاحبها سقوط الأمطار، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فهى خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج به من مترين إلى مترين ونصف، أما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج به من متر ونصف إلى مترين، أما حالة الرياح السطحية على البحرين المتوسط والأحمر شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 20 30

وسط الدلتا 20 30

الإسكندرية 17 29

بلطيم 17 28

مطروح 17 26

السلوم 15 25

سيوة 17 26

بورسعيد 21 28

دمياط 18 28

العريش 14 30

رفح 14 29

الإسماعيلية 17 31

السويس 18 31

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رأس سدر 20 29

نويبع 23 27

شرم الشيخ 22 29

الغردقة 20 30

مرسى علم 20 29

الفيوم 16 30

بنى سويف 17 30

المنيا 15 31

أسيوط 15 30

سوهاج 16 31

قنا 17 31

الأقصر 16 32

أسوان 18 32

أبوسمبل 18 32

الوادى الجديد 14 30

شلاتين 22 30

حلايب 25 28