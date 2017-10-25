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ضبط أمين شرطة بالبحيرة متلبسًا بتقاضي رشوة

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مصراوي Masrawy

ضبط أمين شرطة بالبحيرة متلبسًا بتقاضي رشوة

07:46 ص الأربعاء 25 أكتوبر 2017

ضبط أمين شرطة بالبحيرة متلبسًا بتقاضي رشوة

أرشيفية

البحيرة - أحمد نصرة:
تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة البحيرة من ضبط أمين شرطة يعمل بقسم دمنهور أثناء تقاضيه رشوة 4 آلاف جنيه من أحد المقاولين داخل مقهى.

تقدم "عاطف. م. م" مقاول، ببلاغ إلى مباحث الأموال العامة اتهم فيه أمين شرطة "محمد.أ.ع" مسؤول شكاوى بقسم شرطة دمنهور، بخداعه وإيهامه بوجود شكاوى ضده، وطلب منه مبلغ 4 آلاف جنيه مقابل حفظ الشكاوى وعدم عرضها على النيابة.

عقب تقنين الإجراءات، داهمت قوة من مباحث الأموال العامة برئاسة العقيد أحمد البنا، المقهى وتم إلقاء القبض على أمين الشرطة متلبسًا بمبلغ الرشوة، وتم اقتياده إلى قسم شرطة دمنهور.

وحرر المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة.

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