حصاد «التوك شو»| غضب شادي محمد.. وكشف قائمة مرتضى.. ومنافسة صلاح لميسي

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سيطرت أصداء انتخابات ناديا القمة الأهلي والزمالك، على معظم برامج التوك شو، مساء الثلاثاء، إلى جانب فتح عديد من الملفات الهامة على الساحة الرياضية في الفترة الحالية، نرصدها لكم في السطور التالية..

مرتصى منصور. ومكالمة ستهز مصر

كشف مرتضى منصور، في مداخلة هاتفية، بحلقة الثلاثاء، من برنامج «خاص مع سيف»، الذي يعرض على قناة «ON sport»، عن امتلاكه مكالمة هاتفية، ستهز مصر بأكلمها، على حد وصفه، موضحًا أنه سيخرجها للرأى العام في الوقت المناسب، دون أن يوضح أي تفاصيل.

وتطرق مرتضى للحديث، عن انتخابات النادي الأهلي المقبلة، مؤكدًا أنها ستكون معركة في منتهى الشراسة، بين الرئيس الحالي المهندس محمود طاهر، ومحمود الخطيب، نجم القلعة الحمراء الأسبق، حيث يمتلك كل منهما رصيدا كبيرا وقائمة قوية.

وأضاف «منصور»، أن مجلس طاهر حقق إنجازات وبطولات لا ينكرها أحد خلال ولايته الأولى، إلى جانب قائمته التي تضم أسماء لها ثقلها، موضحًا أن الخطيب لديه رصيد وافر كقيمة رياضية وإدارية، بحكم عمله في مجالس إدارة النادي الأحمر السابقة، كما تضمنت قائمته أسماء محترمة.

صلاح ينافس ميسي ورونالدو

قال علي ماهر، المدير الفني لنادي الأسيوطي، إن النجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، قادر على منافسة البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد، والأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة.

وأضاف «ماهر»، خلال لقائه بحلقة الثلاثاء، من برنامج «خاص مع سيف» الذي يعرض على قناة ON sport، أن «صلاح» ينقصه فقط شراسة أكثر على مرمى المنافسين، واحراز مزيد من الأهداف ليكون منافسًا لنجما الكرة العالمية الأكثر شهرة رونالدو وميسي.

وفاز البُرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد بجائزة أفضل لاعب في العالم "The Best" للعام الثاني على التوالي بعد مُنافسه مع كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة، ونيمار نجم باريس سان جيرمان

عبد المنصف يحلم بالمونديال

صرح محمد عبد المنصف، حارس فريق وادي دجلة، إنه يحلم بالانضمام للمنتخب الوطني في بطولة كأس العالم المقبلة، مشيرًا إلى أنه حينما انتقل إلى ناديه الحالي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، كان لتحقيق هذا الهدف.

وأضاف عبد المنصف، خلال لقائه بحلقة الثلاثاء، من برنامج «خاص مع سيف»، الذي يعرض على قناة ON sport، أنه خاض برنامجًا تأهيليًا قويًا مع فكري صالح، مدرب حراس وادي دجلة تمهيدًا للوصول لفورمة جيدة تؤهله للعودة للانضمام لمنتخب الفراعنة.

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الدوري لسه في الملعب

قال طارق يحيى، المدرب العام لنادي الزمالك، إن بطولة الدوري مازالت في الملعب، خاصة انه لم يمر منها سوى 6 جولات فقط.

وأضاف «يحيى»، خلال تصريحاته لقناة dmc sports، أن الفريق الأبيض في موسم 1992 تعادل في أول 6 مباريات، لكنه استطاع في النهاية أن يحصد درع الدوري حينها.

وعن مجاملة باسم مرسي، مهاجم الفريق، في المشاركة بالمباريات لمساعدته على العودة للمنتخب الوطني، علق يحيى: «هذا الكلام غير صحيح، فعندما أصيب كاسونجو، لم يكن أمامنا مهاجمين سوى باسم وخالد قمر، ونيبوشا اختار الأول لحسابات فنية، وإذا رأيناه لا يؤدي بشكل جيد فلن يلعب».

أبو تريكة «واجع» الغيطي

فتح شادي محمد، قائد الأهلي السابق، النار على الإعلامي محمد الغيطي، بعد وصفه محمد أبو تريكة، نجم الكرة المصرية المعتزل، بالإرهابي الملطخة يده بالدماء، وذلك على خلفية الدعوات التي طالبت بعودته للعب مع المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم روسيا 2018.

وقال «شادي»، خلال حلقة الثلاثاء من برنامج «الكرة والجماهير»، الذي يقدمه على قناة الأهلي: «إذا كنت تعتقد أن الهجوم على أبو تريكة سيمنحك شعبية، فهى شعبية سلبية تؤدي إلى كره، مبدأك واضح»، معلقًا: «لما جيت عند أبو تريكة بقى واضح إنه وجعك».

واستكمل لاعب القلعة الحمراء السابق: «هل يصدق أحدا أن هذا الشخص بصيغة الهجوم هذه على أبو تريكة، يقوم بتدريس الإعلام»، مضيفًا: «لما الغيطي يدرس الإعلام بالشكل ده تحت اسم الوطنية، يبقى ربنا يستر على الأجيال اللي طالعة».

وتابع: «كده كتير قوي، إيد أبو تريكة فيها أخلاق واحترام، مين حضرتك عشان توزع التهم، كفاية نفاق ومزايدات بقى، بلاها كاس العالم لو هتهدوا رموزنا».

قائمة مرتضى منصور الانتخابية

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن القائمة النهائية لمرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الحالي، لخوض انتخابات القلعة البيضاء المقبلة.

وقال «الغندور»، خلال حلقة الثلاثاء، من برنامج «الغندور والجمهور»، الذي يقدمه على قناة LTC، إن القائمة تضم كلا من: مرتضى منصور (رئيسًا)، أحمد جلال إبراهيم (نائب رئيس)، أحمد مرتضى منصور (نائب رئيس)، حازم ياسين (أمين صندوق) وهاني زادة (عضو)، ورحاب أبو رجيلة (عضو)، علاء مقلد (عضو)، شريفة الفار (عضو)، على أن يتبقى مقعدًا لم يتم الاستقرار عليه حتى الآن.