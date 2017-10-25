محافظ سوهاج ومدير الأمن يقودان مسيرة لدعم الشرطة اليوم

سوهاج - عمار عبد الواحد:

يقود محافظ سوهاج الدكتور أيمن عبد المنعم، ومدير أمن سوهاج اللواء عمر عبد العال، اليوم الأربعاء، مسيرة لدعم قوات الشرطة، على خلفية حادث الواحات الإرهابي.

تنطلق المسيرة من أمام نادي ضباط الشرطة الشرقي حتى مديرية أمن سوهاج.

ومن المقرر أن يشارك في المسيرة المقدم وليد حسانين المستشار العسكري لمحافظة سوهاج، وأعضاء مجلس النواب، وأساتذة وطلبة جامعة سوهاج، والعديد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، رجال الدين الإسلامي والمسيحي.

وكانت اشتباكات وقعت الجمعة الماضية بين قوة من الشرطة وعدد من الإرهابيين بالكيلو 135 في منطقة الواحات، أسفرت عن سقوط عدد من الشهداء والمصابين.