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محافظ سوهاج ومدير الأمن يقودان مسيرة لدعم الشرطة اليوم

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مصراوي Masrawy

محافظ سوهاج ومدير الأمن يقودان مسيرة لدعم الشرطة اليوم

07:34 ص الأربعاء 25 أكتوبر 2017

محافظ سوهاج ومدير الأمن يقودان مسيرة لدعم الشرطة اليوم

أرشيفية

سوهاج - عمار عبد الواحد:
يقود محافظ سوهاج الدكتور أيمن عبد المنعم، ومدير أمن سوهاج اللواء عمر عبد العال، اليوم الأربعاء، مسيرة لدعم قوات الشرطة، على خلفية حادث الواحات الإرهابي.

تنطلق المسيرة من أمام نادي ضباط الشرطة الشرقي حتى مديرية أمن سوهاج.

ومن المقرر أن يشارك في المسيرة المقدم وليد حسانين المستشار العسكري لمحافظة سوهاج، وأعضاء مجلس النواب، وأساتذة وطلبة جامعة سوهاج، والعديد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، رجال الدين الإسلامي والمسيحي.

وكانت اشتباكات وقعت الجمعة الماضية بين قوة من الشرطة وعدد من الإرهابيين بالكيلو 135 في منطقة الواحات، أسفرت عن سقوط عدد من الشهداء والمصابين.

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مصراوي Masrawy

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