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إعادة انتخاب الرئيس الصيني أمينًا عامًا للجنة المركزية للحزب الشيوعي

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مصراوي Masrawy

إعادة انتخاب الرئيس الصيني أمينًا عامًا للجنة المركزية للحزب الشيوعي

07:15 ص الأربعاء 25 أكتوبر 2017

إعادة انتخاب الرئيس الصيني أمينًا عامًا للجنة المركزية للحزب الشيوعي

الرئيس الصينى شي جين بينغ

بكين - أ ش أ:
أعلن الحزب الشيوعي الصيني إعادة انتخاب الرئيس الصينى شي جين بينغ أمينا عامًا للجنة المركزية للحزب لفترة ثانية في الجلسة الكاملة الأولى للجنة المركزية ال 19 للحزب التي انعقدت في بكين اليوم الأربعاء.

كما تم الإعلان عن قائمة بأسماء أعضاء اللجنة الدائمة المنتخبة حديثًا للمكتب السياسى للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني حيث تضمنت القائمة شي جين بينغ ولى كه تشيانغ ولى تشانشو ووانغ يانغ ووانغ هونينغ وتشاو لى جى وهان تشنغ.

تأتي تلك الخطوة الهامة بعد يوم واحد من اختتام المؤتمر الوطني للحزب الشيوعي الصيني، وهو المؤتمر الذي يعد مناسبة سياسية ضخمة توصف بأنها الحدث السياسي الأهم التي تشهده الصين كل 5 أعوام حيث يتم خلاله انتخاب كوادر قيادية جديدة لصنع القرار في البلاد.

وجرى خلال المؤتمر، الذي استغرق أسبوعًا، الكشف عن رؤية الحزب الشيوعي الصيني السياسية والاقتصادية والتنموية لمسار البلاد ​​على مدى السنوات الخمس المقبلة وما بعدها.

هذا المحتوى من

Asha

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