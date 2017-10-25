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طارق يحيى: الدوري مازال في الملعب.. ولا نجامل باسم مرسي (فيديو)

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طارق يحيى: الدوري مازال في الملعب.. ولا نجامل باسم مرسي (فيديو) طارق يحيى: الدوري مازال في الملعب.. ولا نجامل باسم مرسي (فيديو)

التحرير

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قال طارق يحيى، المدرب العام لنادي ، إن بطولة الدوري ما زالت في الملعب، خاصة انه لم يمر منها سوى 6 جولات فقط.

وأضاف «يحيى»، خلال تصريحاته لقناة « sports»، أن الفريق الأبيض في موسم 1992 تعادل في أول 6 مباريات، لكنه استطاع في النهاية أن يحصد درع الدوري حينها.

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وعن مجاملة باسم مرسي، مهاجم الفريق، في المشاركة بالمباريات لمساعدته على العودة للمنتخب الوطني، علق يحيى: «هذا الكلام غير صحيح، فعندما أصيب كاسونجو، لم يكن أمامنا مهاجمين سوى باسم وخالد قمر، ونيبوشا اختار الأول لحسابات فنية، وإذا رأيناه لا يؤدي بشكل جيد فلن يلعب».

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التحرير

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