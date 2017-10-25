اليوم.. محاكمة المتهمين بقتل شاب بالعجوزة

كتب – محمود الشوربجي:

تستكمل الدائرة 5 جنايات الجيزة برئاسة المستشار جلال عبد اللطيف، اليوم الأربعاء، نظر قضية محاكمة المتهمين بقضية قتل شاب بمنطقة العجوزة.

وترجع أحداث الواقعة بتاريخ 21 أغسطس 2016، حينما تربص المتهمين وعقدوا العزم وبيتوا النية لقتل الشاب أحمد ماهر أحمد 28 سنة عمدًا مع سبق الاصرار والترصد، بأن استدرجوه لمكان الواقعة بعمارات البترول بدائرة قسم العجوزة، وكان المجني عليه يطارد لصًا إلا أن المتهمين حاولوا التستر عليه وتهريبه وبالفعل نجح المتهمون بتهريبه وحدثت مشادة بينهم وبين المتهم.

وبعد تلك الواقعة بساعتين تربصوا له في مكان الواقعة وطعنوه عده طعنات بمنتصف يسار الصدر وأسفل يمين الصدر، طبقا لما جاء بتقرير الطبيب الشرعي، بسلاح أبيض "مطواة" إلا أنه فارق الحياة وقيدت الواقعة "قتل عمد" مع سبق الإصرار والترصد تحت رقم 32104 لسنة 2016 جنايات العجوزة.