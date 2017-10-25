أخبار عاجلة

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

اليوم.. محاكمة المتهمين بقتل شاب بالعجوزة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

اليوم.. محاكمة المتهمين بقتل شاب بالعجوزة

04:01 ص الأربعاء 25 أكتوبر 2017

اليوم.. محاكمة المتهمين بقتل شاب بالعجوزة

أرشيفية

كتب – محمود الشوربجي:

تستكمل الدائرة 5 جنايات الجيزة برئاسة المستشار جلال عبد اللطيف، اليوم الأربعاء، نظر قضية محاكمة المتهمين بقضية قتل شاب بمنطقة العجوزة.

وترجع أحداث الواقعة بتاريخ 21 أغسطس 2016، حينما تربص المتهمين وعقدوا العزم وبيتوا النية لقتل الشاب أحمد ماهر أحمد 28 سنة عمدًا مع سبق الاصرار والترصد، بأن استدرجوه لمكان الواقعة بعمارات البترول بدائرة قسم العجوزة، وكان المجني عليه يطارد لصًا إلا أن المتهمين حاولوا التستر عليه وتهريبه وبالفعل نجح المتهمون بتهريبه وحدثت مشادة بينهم وبين المتهم.

وبعد تلك الواقعة بساعتين تربصوا له في مكان الواقعة وطعنوه عده طعنات بمنتصف يسار الصدر وأسفل يمين الصدر، طبقا لما جاء بتقرير الطبيب الشرعي، بسلاح أبيض "مطواة" إلا أنه فارق الحياة وقيدت الواقعة "قتل عمد" مع سبق الإصرار والترصد تحت رقم 32104 لسنة 2016 جنايات العجوزة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • اليوم.. محاكمة متهم من تنظيم ولاية القاهرة الإرهابية

    أخبار

  • "الجنايات" تستكمل محاكمة محمد ابراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر"

    أخبار

  • اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 215 متهمًا في قضية كتائب حلوان

    أخبار

  • اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين في واقعة "شغب محمد محمود"

    أخبار

إعلان

2c109d16c0.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان

ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات

الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي

الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي