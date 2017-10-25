خالد الغندور يعلن قائمة مرتضى منصور النهائية (فيديو)

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كشف الإعلامي خالد الغندور، عن القائمة النهائية لمرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الحالي، لخوض انتخابات القلعة البيضاء المقبلة.

وقال «الغندور»، خلال حلقة الثلاثاء، من برنامج «الغندور والجمهور»، الذي يقدمه على قناة «LTC»، إن القائمة تضم كلا من: مرتضى منصور (رئيسًا)، أحمد جلال إبراهيم (نائب رئيس)، أحمد مرتضى منصور (نائب رئيس)، حازم ياسين (أمين صندوق)، هاني زادة (عضو)، رحاب أبو رجيلة (عضو)، علاء مقلد (عضو)، شريفة الفار (عضو)، على أن يتبقى مقعدًا لم يتم الاستقرار عليه حتى الآن.

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