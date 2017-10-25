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شادي محمد لـ«الغيطي»: هو أبو تريكة «بيوجعك ليه؟».. كفاية نفاق (فيديو)

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شادي محمد لـ«الغيطي»: هو أبو تريكة «بيوجعك ليه؟».. كفاية نفاق (فيديو) شادي محمد لـ«الغيطي»: هو أبو تريكة «بيوجعك ليه؟».. كفاية نفاق (فيديو)

التحرير

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فتح شادي محمد، قائد الأهلي الأسبق، النار على الإعلامي محمد الغيطي، بعد وصفه محمد أبو تريكة، نجم الكرة المصرية المعتزل، بـ«الإرهابي الملطخة يده بالدماء»، وذلك على خلفية الدعوات التي طالبت بعودته للعب مع الوطني في بطولة 2018.

وقال «شادي»، خلال حلقة الثلاثاء، من برنامج «الكرة والجماهير»، الذي يقدمه على قناة الأهلي: «إذا كنت تعتقد أن الهجوم على أبو تريكة سيمنحك شعبية، فهي شعبية سلبية تؤدي إلى كره، مبدأك واضح»، معلقًا: «لما جيت عند أبو تريكة بقى واضح إنه وجعك».

وأضاف لاعب القلعة الحمراء الأسبق: «هل يصدق أحد أن هذا الشخص بصيغة الهجوم هذه على أبو تريكة، يقوم بتدريس الإعلام»، مضيفًا: «لما الغيطي يدرس الإعلام بالشكل ده تحت اسم الوطنية، يبقى ربنا يستر على الأجيال اللي طالعة». 

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وتابع، «كده كتير قوي، إيد أبو تريكة فيها أخلاق واحترام، مين حضرتك عشان توزع التهم، كفاية نفاق ومزايدات بقى، بلاها كاس العالم لو هتهدوا رموزنا».

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التحرير

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