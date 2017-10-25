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اليوم.. محاكمة متهم من تنظيم ولاية القاهرة الإرهابية

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مصراوي Masrawy

اليوم.. محاكمة متهم من تنظيم ولاية القاهرة الإرهابية

03:01 ص الأربعاء 25 أكتوبر 2017

اليوم.. محاكمة متهم من تنظيم ولاية القاهرة الإرهابية

أرشيفية

كتب – محمود الشوربجي:

تنظر الدائرة 5 إرهاب المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة المتهم محمد محسن محمد جاد عضو تنظيم "داعش" في القضية المعروفة إعلاميًا بـ " تنظيم ولاية القاهرة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد النجدي، وعبد الرحيم صفوت وأحمد عبد الحكيم، وبسكرتارية أحمد صبحي عباس ومحمد سليمان.

ووجهت النيابة العامة للمتهم، في القضية التي تحمل رقم 20041 لسنة 2016، عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتواصل مع جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد، -تنظيم داعش-، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.

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