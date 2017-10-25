3000 جنيه لإعادة قيد الطالب المفصول في الوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلن محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، عن إجراءات جديدة لإعادة الانضباط الطلابي بالمحافظة، منها أن يكون مبلغ إعادة القيد للطالب المفصول 3 آلاف جنيه، وذلك للحد من تغيب الطلاب خلال العام الدراسي، فضلاً عن تنظيم رحلات للمدرسين والطلاب بالمدارس الأقل في نسبة الغياب، وكذلك تخصيص منح مالية وشهادات تقديرية للمدرسين والطلاب المميزين حافزًا لهم.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، مساء الثلاثاء، مديري الإدارات التعليمية والمدارس الثانوية وموجهي المواد الدراسية بالمركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا في مدينة الخارجة، في حضور اللواء أشرف مصطفى سكرتير عام المحافظة، ومحمد عبد القادر وكيل مديرية التعليم بالمحافظة، ولفيف من القائمين على العملية التعليمة بالمحافظة، وذلك بهدف بحث آليات النهوض بالمنظومة التعليمة في المحافظة، وإعداد مقترحات لتطويرها بما يحقق الاستقرار المدرسي لطلاب المحافظة.

ووجه المحافظ، خلال اللقاء، بإعداد استطلاع رأي حول تعديل مواعيد اليوم الدراسي، بما يتماشى مع طلاب الثانوية العامة، وكذلك تخصيص يوم للأنشطة داخل المدارس بما لا يؤثر على المواد الدراسية.

كما وجه الزملوط بتوفير أجهزة بصمة لتوقيع المدرسين، وخاصة بالمدارس الثانوية، في سبيل تحقيق الانضباط في الحضور والانصراف، وتفعيل دور التوجيه والإشراف داخل المدارس، وتحويل الحالات المرضية إلى التأمين الصحي وليس القومسيون الطبي، ومنع الحصول على تصاريح خروج للطلاب خلال اليوم الدراسي إلا في حالات الوفاة أو الحوادث.

كما وجه بتبادل الخبرات بين المدرسين والعمل بمبدأ التدوير بين المدارس للمدرسين المتميزين، وذلك للاستفادة من خبراتهم، وإعداد دورة إسعاف أولية لبعض مشرفات الأنشطة للاستفادة منهم والعمل بالمدارس، وسد العجز في إعداد الزائرات الصحيات بالمدارس، بحيث لا يتم قبول أوراق تحويل أي طالب من خارج المحافظة إلا بتصديق من المحافظ شخصيًا، والعمل على خلق ثقافة النظافة العامة بين الطلاب داخل المدرسة، وتوفير اعتمادات مالية لتدبير عاملين بكل مدرسة ثانوية كمرحلة أولى.