التحقيقات تفجر مفاجأة في واقعة اختطاف فتاتي أسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

فجرت التحقيقات التي أجراها ضباط مباحث مديرية أمن أسيوط مفاجأة فيما أشيع حول ضبط شخصين حاولا اختطاف فتاتين تحت تأثير المخدر.

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وبينت التحقيقات أن الطالبتين خرجتا للتنزه صحبة ابن خالة إحداهن والشابين المضبوطين، وفور مشاهدة إحداهن شقيقها الذي صاح لإثارة المارة بالقبض عليهم قبل الفرار بالتروسيكل، صرخت وأثار صوتها حالة من الفزع لدى المارة ورجال المرور المتواجدين بشارع الجمهورية، ظنًا منهم أنها حالة اختطاف مصداقًا لما ردده الشاب الذي طاردهم، ما نتج عنه ضبط الشابين وتجمع مئات المواطنين حولهما ومن ثم الاعتداء عليهما.

تلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من اللواء أسعد الذكير، مدير مباحث المديرية، بأن الواقعة غير صحيحة، وأنه كان قد تبلغ لقسم شرطة ثان أسيوط من إدارة شرطة النجدة معلومات عن ضبط شخصين حاولا اختطاف طالبتين حال سيرهن بشارع الجمهورية دائرة القسم، وأنه بالانتقال والفحص تبين احتجاز الأهالي لـ: "م.ع.م" 19 سنة - حداد مسلح، و"ي.أ.م" 17 سنة - حداد مسلح، مقيمين بدائرة قسم أول أسيوط، بعد استغاثة من "ج.ف.ف" 15 سنة - طالب، ادعى أن المذكورين حاولا اختطاف شقيقته المدعوة "م.ف.ف" 15 سنة - طالبة بالصف الثالث الإعدادي، وصديقتها المدعوة "ع.س.م" 15 سنة - طالبة بالصف الثالث الإعدادي، مقيمتين بذات الناحية.

بمواجهة المتهمين المذكورين أنكرا وأفادا أنهما تربطهما علاقة صداقة بالطالبتين المذكورين وكانوا يتنزهون حتى شاهدهم شقيق الأولى واستغاث بالأهالي.

وبسؤال الطالبتين المذكورتين، نفت الثانية وجود ثمة محاولة اختطاف وأفادت أنها خرجت من المنزل الثلاثاء الساعة 11.30 صباحًا في موعد ذهابها المدرسة، والتقت صديقتها المذكورة الأولى، حيث قررن عدم الذهاب إلى المدرسة والتنزه بالحدائق صحبة نجل خالتها "ح.ب.ص"، والذي اتصل بصديقيه المذكورين وتنزهوا مع الفتاتين، وأثناء سيرهم بشارع الجمهورية شاهدهم شقيق المذكورة الأولى وتشاجر معهم واستغاث بالمارة ما أدى إلى حدوث إصابة الأول بجرح بالحاجب الأيسر بعد اعتداء الأهالي عليه.

وبسؤال الأولى أفادت بصحة ما جاء على لسان صديقتها، وأنكرت وجود علاقة بينها وبين المذكورين.