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وزير النقل: خط المترو الثالث هو الأطول في منطقة الشرق الأوسط

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وزير النقل: خط المترو الثالث هو الأطول في منطقة الشرق الأوسط وزير النقل: خط المترو الثالث هو الأطول في منطقة الشرق الأوسط

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قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، مساء الثلاثاء، إنه لا يمكن تخيل محافظة القاهرة دون مرفق مترو الأنفاق، مؤكدًا أن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو ستشهد تعاونًا بين الجانبين المصري والفرنسي.

وأضاف عرفات، في تصريحات تلفزيونية خلال برنامج «مساء دي إم سي» على فضائية «دي إم سي»، أن خط المترو الثالث هو الأطول في منطقة الشرق الأوسط، حيث سيصل طوله إلى 48 كيلومترًا، موضحًا أن تعمل على إيصال عدد خطوط مترو الأنفاق بحلول عام 2030 إلى 6 خطوط.

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وأوضح وزير النقل، أن أحدى الشركات الحكومية الفرنسية مهتمة بتقديم دعم فني في صيانة الوحدات والإشارات، بجانب تقييم المخاطر، لافتًا إلى أن الاستثمار في مجال النقل الجماعي مكلف جدًا. 

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