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عبد المنصف: انتقلت لدجلة لتحقيق حلم اللعب في كأس العالم (فيديو)

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عبد المنصف: انتقلت لدجلة لتحقيق حلم اللعب في كأس العالم (فيديو) عبد المنصف: انتقلت لدجلة لتحقيق حلم اللعب في كأس العالم (فيديو)

التحرير

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قال محمد عبد المنصف، حارس فريق وادي دجلة، إنه يحلم بالانضمام للمنتخب الوطني في بطولة المقبلة، مشيرًا إلى أنه حينما انتقل إلى ناديه الحالي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، كان لتحقيق هذا الهدف.

وأضاف عبد المنصف، خلال لقائه بحلقة اليوم الثلاثاء، من برنامج «خاص مع سيف»، الذي يعرض على قناة ON sport، أنه خاض برنامجًا تأهيليًا قويًا مع فكري صالح، مدرب حراس وادي دجلة تمهيدًا للوصول لفورمة جيدة تؤهله للعودة للانضمام لمنتخب الفراعنة.

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وتأهل منتخبنا إلى كأس العالم بعد غياب 28 عامًا، بعد التغلب على الكونغو بهدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين يوم 8 اكتوبر الجاري، على ملعب «برج العرب»، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الخامسة بتصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2018.  

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التحرير

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