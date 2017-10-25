عبد المنصف: انتقلت لدجلة لتحقيق حلم اللعب في كأس العالم (فيديو)

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال محمد عبد المنصف، حارس فريق وادي دجلة، إنه يحلم بالانضمام للمنتخب الوطني في بطولة كأس العالم المقبلة، مشيرًا إلى أنه حينما انتقل إلى ناديه الحالي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، كان لتحقيق هذا الهدف.

وأضاف عبد المنصف، خلال لقائه بحلقة اليوم الثلاثاء، من برنامج «خاص مع سيف»، الذي يعرض على قناة ON sport، أنه خاض برنامجًا تأهيليًا قويًا مع فكري صالح، مدرب حراس وادي دجلة تمهيدًا للوصول لفورمة جيدة تؤهله للعودة للانضمام لمنتخب الفراعنة.

شاهد أيضا

وتأهل منتخبنا إلى كأس العالم بعد غياب 28 عامًا، بعد التغلب على الكونغو بهدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين يوم 8 اكتوبر الجاري، على ملعب «برج العرب»، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الخامسة بتصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال روسيا 2018.