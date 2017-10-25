علي ماهر: محمد صلاح قادر على منافسة رونالدو وميسي (فيديو)

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قال علي ماهر، المدير الفني لنادي الأسيوطي، إن النجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، قادر على منافسة البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد، والأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة،

وأضاف «ماهر»، خلال لقائه بحلقة الثلاثاء، من برنامج «خاص مع سيف» الذي يعرض على قناة ON sport، أن «صلاح» ينقصه فقط شراسة أكثر على مرمى المنافسين، واحراز مزيد من الأهداف ليكون منافسًا لنجما الكرة العالمية الأكثر شهرة رونالدو وميسي.

وفاز البُرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد بجائزة أفضل لاعب في العالم "The Best" للعام الثاني على التوالي بعد مُنافسه مع كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة، ونيمار نجم باريس سان جيرمان.