أخبار عاجلة

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

علي ماهر: محمد صلاح قادر على منافسة رونالدو وميسي (فيديو)

Google+ Print
علي ماهر: محمد صلاح قادر على منافسة رونالدو وميسي (فيديو) علي ماهر: محمد صلاح قادر على منافسة رونالدو وميسي (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال علي ماهر، المدير الفني لنادي الأسيوطي، إن النجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، قادر على منافسة البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد، والأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة، 

وأضاف «ماهر»، خلال لقائه بحلقة الثلاثاء، من برنامج «خاص مع سيف» الذي يعرض على قناة ON sport، أن «صلاح» ينقصه فقط شراسة أكثر على مرمى المنافسين، واحراز مزيد من الأهداف ليكون منافسًا لنجما الكرة العالمية الأكثر شهرة رونالدو وميسي.

وفاز البُرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد بجائزة أفضل لاعب في العالم "The Best" للعام الثاني على التوالي بعد مُنافسه مع كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة، ونيمار نجم باريس سان جيرمان. 

شاهد أيضا

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300