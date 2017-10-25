أخبار عاجلة

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

.كأس أسبانيا| برشلونة يضرب مورسيا بثُلاثية ويضع قدمًا في دور الـ16

Google+ Print
.كأس أسبانيا| برشلونة يضرب مورسيا بثُلاثية ويضع قدمًا في دور الـ16 .كأس أسبانيا| برشلونة يضرب مورسيا بثُلاثية ويضع قدمًا في دور الـ16

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

 تمكن نادي برشلونة من تحقيق فوز سهل على مُضيفه، ريال مورسيا المنافس فى دورى الدرجة الثانية، ضمن مُباريات دور الـ32 لكأس ملك إسبانيا، على ملعب «نويفا لا كوندومينا».

شاهد أيضا

وشهد تشكيل برشلونة مُشاركة العديد من البُدلاء، وجاء كالتالي..

حراسة المرمى: سيلسين

خط الدفاع: سيميدو- ماسكيرانو- فيرمايلين- لوكاس دين

خط الوسط: دينيس سواريز- جوميز –الينا

خط الهجوم: أرناييز - دلوفيو- ألكاسير

الشوط الأول..

استحوذ برشلونة على مُجريات المُباراة وشن العديد من الهجمات عن طريق الظهير الأيمن، سميدو ونشط ديليفيو في الجناح الأيسر وسط تألق من حارس الفريق المُضيف، وظل التعادل السلبي مُسيطرًا حتى افتتح الكاسير التسجيل قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة، بعد رأسية رائعة على يسار الحارس بعد عرضية ديليفيو.

الشوط الثاني..

ومع بداية الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة 52، أحرز ديليفيو نفسه الهدف الثاني بعد مجهود فردي، قبل أن يُضيف خوسي أرناييز الهدف الثالث بعدها بـ3 دقائق من تصويبة قوية.

بتلك النتيجة وضع برشلونة قدمه بقوة في الدور الـ16، في انتظار لقاء الاياب في الـ29 من الشهر المُقبل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن

شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن

طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»