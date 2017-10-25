.كأس أسبانيا| برشلونة يضرب مورسيا بثُلاثية ويضع قدمًا في دور الـ16

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تمكن نادي برشلونة من تحقيق فوز سهل على مُضيفه، ريال مورسيا المنافس فى دورى الدرجة الثانية، ضمن مُباريات دور الـ32 لكأس ملك إسبانيا، على ملعب «نويفا لا كوندومينا».

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وشهد تشكيل برشلونة مُشاركة العديد من البُدلاء، وجاء كالتالي..

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حراسة المرمى: سيلسين

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خط الدفاع: سيميدو- ماسكيرانو- فيرمايلين- لوكاس دين

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خط الوسط: دينيس سواريز- جوميز –الينا

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خط الهجوم: أرناييز - دلوفيو- ألكاسير

الشوط الأول..

استحوذ برشلونة على مُجريات المُباراة وشن العديد من الهجمات عن طريق الظهير الأيمن، سميدو ونشط ديليفيو في الجناح الأيسر وسط تألق من حارس الفريق المُضيف، وظل التعادل السلبي مُسيطرًا حتى افتتح الكاسير التسجيل قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة، بعد رأسية رائعة على يسار الحارس بعد عرضية ديليفيو.

الشوط الثاني..

ومع بداية الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة 52، أحرز ديليفيو نفسه الهدف الثاني بعد مجهود فردي، قبل أن يُضيف خوسي أرناييز الهدف الثالث بعدها بـ3 دقائق من تصويبة قوية.

بتلك النتيجة وضع برشلونة قدمه بقوة في الدور الـ16، في انتظار لقاء الاياب في الـ29 من الشهر المُقبل.