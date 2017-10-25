السيتي وأرسنال ويونايتيد يتأهلون لربع نهائى كأس الرابطة الإنجليزية

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استطاع فريق أرسنال الإنجليزي، فى خطف فوزًا صعبًا على ضيفه نورويتش سيتى بهدفين لهدف و تأهله إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة.

وشارك لاعب الوسط المصري محمد النني في مباراة أرسنال، وتقدم جوش مورفى للضيوف فى الدقيقة 34، قبل أن يتعادل إدوارد نكيتياه فى الدقيقة 85، واحتكما الفريقان لشوطين إضافيين،

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.وفي الوقت الإضافي الذي شهد هدف انتصار أرسنال من صناعة المصري محمد النني. ونجح محمد النني في صناعة هدف أرسنال في الدقيقة 97 من اللقاء من كرة عرضية من ركنية إلى إدوارد نكيتياه الذي حولها برأسه داخل الشباك مسجلاً ثاني أهدافه في المواجهة



بهذه النتيجة تأهل أرسنال إلى الدور ربع النهائى من البطولة، إذ ستجرى قرعة لتحديد منافسه فى دور الـ8.





كما تأهل فريق مانشستر يونايتد لدور الثمانية بكأس رابطة المحترفين الإنجليزي بعد تغلبه على مضيفه سوانزي سيتي بنتيجة 2 / صفر.



وسجل هدفي مانشستر يونايتد جيسي لينجارد في الدقيقتين 21 و59





وفي مباراة مثير نجح مانشستر سيتي في تخطي عقبة ولفرهامبتون بصعوبة بالغة في دور الـ16 من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بعد أن هزمه 4-1 بركلات الترجيح بعد أن حسم التعادل السلبي نتيجة المباراة.



وشهدت المباراة إضاعة السيتي كم كبير من الفرص السهلة حتى ابتسمت ركلات الحظ لمانشستر سيتي



ودفع الإسباني بيب جوارديولا ببعض اللاعبين الأساسيين في تشكيله أبرزهم سيرجيو أجويرو وجابريل خيسوس ورحيم ستيرلنج لكن مانشستر سيتي فشل في هز الشباك طوال الشوطين .



ولم يختلف الحال في الشوطين الإضافيين ليستمر التعادل السلبي حتى النهاية، ليضطر الفريقان للاحتكام لركلات الترجيح.

ونجح في التسجيل في ركلات الترجيح لمانشستر سيتي ركلاته الأربع من خلال بروين ويايا توريه وليروي ساني وسيرخيو أجويرو.



على الناحية الأخرى سجل بونتانيني لولفرهامبتون بينما أضاع كونور كوادي وألفريد نداي بعد أن تصدى كلاوديو برافو لركلتيهما.



ولعب الحارس التشيلي كلاوديو برافو حارس السيتي دور قوي في قيادة فريقه في ركلات الترجيح، متصديا لأكثر من ركلة، ليقود السيتي للعبور إلى الدور ربع النهائي..



كما تأهل ليستر سيتي لدور الثمانية بعدما حول تأخره بهدف أمام ليدز يونايتد إلى فوز 3 / 1.



واكتسح بريستول سيتي ضيفه كريستال بالاس بعد تغلب عليه 4 / 1 ليصعد لدور الثمانية بالبطولة.



ونجح بورنموث في خطف بطاقة التأهل لدور الثمانية بعد تغلبه على ميدلسبره 3 / 1.