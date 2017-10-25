كأس ألمانيا.. صعود بروسيا ومونشجلادباخ وشالكة لدور الثمانية

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بلغت أندية بوروسيا دورتموند حامل اللقب واينتراخت فرانكفورت الوصيف وبوروسيا مونشنجلادباخ وشالكه وباير ليفركوزن الثلاثاء الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس المانيا في كرة القدم.



وفجر بروسيا دورتموند حامل اللقب جام غضبه على مضيفه ماغديبورغ من الدرجة الثالثة وسجقه بخماسية نظيفة تناوب على تسجيلها غونزالو كاسترو (41) والسويدي الكسندر اسحاق (47) والاوكراني اندري يارمولنكو (73 من ركلة جزاء) والاسباني مارك بارترا (79) والياباني شينجي كاغاوا (90).



واستعاد بوروسيا دورتموند التوازن بعد خيباته المحلية والقارية اذ سقط في فخ التعادل امام مضيفه ابويل القبرصي في مسابقة دوري ابطال اوروبا، وخسر امام لايبزيغ وتعادل مع اينتراخت فرانكفورت في الدوري.



وكان بوروسيا دورتموند توج بلقب الموسم الماضي على حساب اينتراخت فرانكفورت الذي سحق مضيفه شفاينفورت من الدرجة الرابعة برباعية نظيفة سجلها الفرنسي سيباستيان هاليه (14 و58) وماريوس وولف (63) وداني بلوم (85).



وحجز بوروسيا مونشنغلادباخ بطاقته بفوزه على مضيفه فورتونا دوسلدورف من الدرجة الثانية بهدف وحيد سجله البلجيكي ثورغان هازار، شقيق ادين نجم تشلسي الانكليزي، في الدقيقة 52، وشالكه بتغلبه على مضيفه فيهين فيسبادن من الدرجة الثالثة بثلاثة اهداف للارجنتيني فرانكو دي سانتو (26) والنمسوي غيدو بورغشتالر (30) وألف مينتسل (53 خطأ في مرمى فريقه) مقابل هدف للبولندي دافيد بلاخا (76).



واكرم باير ليفركوزن وفادة ضيفه يونيون برلين من الدرجة الثانية برباعية ليوليان براندت (36) والارجنتيني لوكاس نيكولاس ألاريو (58) والبرازيلي ويندل ناسيمينتو بورغيس (89 من ركلة جزاء) والتشيلي شارل ارانغويز (90+2) مقابل هدف لدينيس دوب (46).



كما تأهل بادربورن من الدرجة الثالثة بفوزه على بوخوم من الثانية بهدفين نظيفين سجلهما سفن ميشال (7) والكندي مسيح فاسي (85).

واكمل بوخوم المباراة بعشرة لاعبين اثر طرد يان غياميراه في الدقيقة 70.



وتأهل ايضا إنغولشتات من الدرجة الثانية بفوزه على فيورث من الدرجة ذاتها بثلاثة اهداف للاسرائيلي أولمونغ كوهن (48 من ركلة جزاء) وشتيفان ليكس (83) والاميركي الفريدو موراليس (87) مقابل هدف لدافيد راوم (46).



واحتاج ماينتس الى التمديد للتغلب على ضيفه هولشتاين كييل من الدرجة الثانية بثلاثة اهداف للدنماركي فيكتور فيشر (22 و67) ودانيال بروزينسكي (101) مقابل هدفين لكينغسلي شنايدر (54 من ركلة جزاء) ودومينيك دريكسلر (75 من ركلة جزاء).



ويختتم الدور الثاني غدا الاربعاء بلقاءات اوزنابروك من الدرجة الثالثة مع نورمبرغ من الثانية، وهرتا برلين مع كولن، وفولفسبورغ مع هانوفر، وكايزرسلاوترن من الدرجة الثانية مع شتوتغارت، ويان ريغنزبورغ من الدرجة الثانية مع هايدنهايم من الدرجة ذاتها، وفيردر بريمن مع هوفنهايم، وفرايبورغ مع دينامو دريشدن من الدرجة الثانية، ولايبزيغ مع بايرن ميونيخ.

