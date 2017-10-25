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اليوم.. الحكم على المتهمين في تسريب امتحانات الثانوية العامة

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مصراوي Masrawy

اليوم.. الحكم على المتهمين في تسريب امتحانات الثانوية العامة

01:01 ص الأربعاء 25 أكتوبر 2017

اليوم.. الحكم على المتهمين في تسريب امتحانات الثانوية العامة

أرشيفية

كتب – محمود الشوربجي:

تصدر محكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، حكمها في قضية محاكمة المتهمين في واقعة تسريب امتحانات الثانوية العامة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، وعضوية المستشارين نصار بربري وأسامة محمد علي.

كان المستشار نبيل صادق النائب العام، أحال في 12 ديسمبر الماضي، ناسخ المطبعة السرية، بوزارة التربية والتعليم وزوجته وشقيقتها، و5 آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بطلب وأخذ رشوة مقابل إفشاء أسئلة ونماذج إجابات اختبارات الشهادة الثانوية خلال الفترة من عام 2014 حتى 2016.

يذكر أن المستشار وائل شبل المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة قام بإعداد قرار الاتهام وأدلة الثبوت، وباشر التحقيق في القضية أحمد عبد العزيز وكيل أول نيابة جنوب القاهرة.

وكان المستشار على رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أحال أيضا كل من "ع.ع" رئيس قسم بالمطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم و"م.م" مدير المطبعة السرية للمحاكمة التأديبية العاجل.

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