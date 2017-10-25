بالصور.. وزير الثقافه يكرم نجوم الفن وأبطال أكتوبر

كتب - محمود عبد الناصر:

تصوير - محمود عبد الناصر:

كرم وزير الثقافة، حلمي النمنم، أبطال حرب أكتوبر المجيدة، خلال الاحتفالية التي نظمها أمس الثلاثاء قطاع الإنتاج الثقافي.

شملت قائمة المكرمين اللواء أركان حرب حسين مسعود وزير الطيران الأسبق، واللواء أركان حرب أحمد شوقي الحنفي، واللواء أركان حرب محمد محمود عمر فرقة الصاعقة، واللواء أركان حرب كمال عطية، واللواء جلال باسل باسيلي، واللواء مجدي أحمد شحاتة، واللواء يحيى مصطفى حماد سلاح المشاة، واللواء عبد الحميد خليفة واللواء محمد محمود، واسم الشهيد كمال أحمد محمد.

شمل الحفل أيضًا تكريم الفنانين الذين قدموا أعمالاً أرخت لهذا الانتصار العظيم، ومنهم عبد الله محمود وتسلمها نجله أحمد عبد الله محمود، وعبد العزيز فهمي وتسلمتها ابنته لطيفة فهمي، والفنان محمد عبد الجواد، واسم الفنان حسين الإمام وتسلمتها زوجته الفنانة سحر رامي، والفنان ناصر سيف، والفنان رمسيس مرزوق، والفنانة مادلين طبر، التي أهدت تكريمها لشهداء الشرطة، والدكتور أشرف زكي وتسلمها المنتج محسن علم الدين، واسم الراحلة هدى سلطان وتسلمتها ابنتها ناهد فريد شوقي، وإسعاد يونس عن مشاركتها فى مسلسل "السقوط في بئر سبع".

اختتم الحفل بفقرات غنائية للنجم مدحت صالح، والذي قدم مجموعة من الأغاني القومية والوطنية، جسدت ملامح من نضال الأمة العربية من جيل إلى جيل.