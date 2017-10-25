أخبار عاجلة

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

برلماني: لو ابني إرهابي «سأقتص منه بنفسي» (فيديو)

Google+ Print
برلماني: لو ابني إرهابي «سأقتص منه بنفسي» (فيديو) برلماني: لو ابني إرهابي «سأقتص منه بنفسي» (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب، إن البرلمان يسعى جاهدًا لإقرار قوانين من أجل تحقيق العدالة الناجزة، خاصة في ظل الحرب المستمرة من جانب قوات الجيش والشرطة ضد الجماعات الإرهابية.

وأضاف مخاليف، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «هنا القاهرة»، عبر فضائية «القاهرة والناس»، أن تعيش «وضع استثنائي»، واصفًا الحرب على الجماعات الإرهابية بـ«الحروب غير معلومة الهوية».

شاهد أيضا

وأشار البرلماني، إلى أنه يجب محاكمة المسيئين للقوات المسلحة، مستطردًا: «دي حرب مبهمة، ولو ابني إرهابي لازم أقتص منه بنفسي».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة