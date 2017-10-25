برلماني: لو ابني إرهابي «سأقتص منه بنفسي» (فيديو)

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قال عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب، إن البرلمان يسعى جاهدًا لإقرار قوانين من أجل تحقيق العدالة الناجزة، خاصة في ظل الحرب المستمرة من جانب قوات الجيش والشرطة ضد الجماعات الإرهابية.

وأضاف مخاليف، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «هنا القاهرة»، عبر فضائية «القاهرة والناس»، أن مصر تعيش «وضع استثنائي»، واصفًا الحرب على الجماعات الإرهابية بـ«الحروب غير معلومة الهوية».

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وأشار البرلماني، إلى أنه يجب محاكمة المسيئين للقوات المسلحة، مستطردًا: «دي حرب مبهمة، ولو ابني إرهابي لازم أقتص منه بنفسي».