«5 لاعبين» قد يكسروا هيمنة «رونالدو وميسي»

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توج البُرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد بجائزة أفضل لاعب في العالم "The Best" للعام الثاني على التوالي بعد مُنافسه مع كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة، ونيمار نجم باريس سان جيرمان، بالحفل السنوى الذي أقامه الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" على مسرح "لندن بلاديوم".

وهيمن الثنائي رونالدو وميسي على الجوائز الفردية في الأعوام الـ10 الماضية بواقع 5 جوائز "الأفضل في العالم" لكل منهما، فمتى تنتهي سيطرة الثنائي على الكرة العالمية، ويُصبح لاعب آخر الأفضل على الساحة.

ويستعرض «التحرير» لكم أبرز 5 لاعبين مُرشحين لذلك في الفترة القادمة..

- نيمار جونيور: فضل النجم البرازيلي، الخروج من نادي برشلونة للهروب من ظل ميسي والاتجاه لباريس سان جيرمان مطلع الموسم الحالي، وتألق في الموسم الحالي مُحرزًا 7 أهداف في الدوري الفرنسي، و3 أهداف في دوري أبطال أوروبا، وفي حالة تتويجه بدوري الأبطال، سيصبح الأفضل في العالم.

- هازارد: أصبح هازارد ناضجًا بالشكل الكافي ليُصبح الأفضل في العالم، ومع تحسنه على صعيد الفاعلية على المرمى، ينتظر البلجيكي إنجاز جماعي مع فريقه للتويج بالجائزة.

- ​ديبالا: النجم الأول مع فريق السيدة العجوز، يقدم مستويات مُبهرة مُنذ الموسم الماضي،فهو هداف لفريقه في الموسم الحالي بـ10 أهداف وينقصه تقديم نفس المستوى مع التانجو ليُصبح من الأفضل على العالم.

- جريزمان: رغم عدم قدرة اتليتيكو مدريد على المنافسة هذا الموسم بسبب وقفه عن التعاقدات ، لكن يظل الفرنسي جريزمان محافظًا على مستواه كواحد من أفضلين المُهاجمين في العالم.

- إيسكو: النجم الأبرز في المُنتخب الاسباني حاليًا، يٌقدم ألحان رائعة مع المنتخب وريال مدريد، يجعله من الأفضل على الساحة خلال الأعوام المٌقبلة.