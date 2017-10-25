صورة وخبر: مؤتمر إسرائيلي بمشاركة أمير سعودي في نيويورك
صورة وخبر: مؤتمر إسرائيلي بمشاركة أمير سعودي في نيويورك
12:17 ص الأربعاء 25 أكتوبر 2017
مؤتمر أمن الشرق الاوسط في نيويورك
(مصراوى):
شارك الأمير تركي الفيصل في مؤتمر أمن الشرق الأوسط الذي عقد في نيويورك رعاية منتدى السياسة الإسرائيلي، وكان المثير للجدل جلوس الأمير السعودي إلى جانب رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي الأسبق أفرايم هليفي، وذلك حسبما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم.
وناقش المؤتمر الذي خصص لمناقشة الأوضاع في سوريا والملف النوي الإيراني وعلاقات إسرائيل بمحيطها العربي والمفاوضات الفسلطينية الإسرائيلية.
ومن المعروف أنه لا توجد علاقات دبلوماسية رسمية بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل منذ نشأة إسرائيل عام 1948.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
جيروزاليم بوست: كيف تؤثر هزيمة داعش على إسرائيل؟
-
بدء عمل مشغل ثان للهواتف الخليوية في قطاع غزة بعد سنوات من قيود إسرائيلية
-
نداء إنساني من غزة لإنقاذ حياة توأم ملتصق
-
رامي الحمد الله: لا يوجد شريك إسرائيلي حقيقي للسلام مع الفلسطينيين
إعلان
إعلان