بالصور.. محافظ أسيوط والقيادات الأمنية تعزي أسرة الشهيد المقدم أحمد فايز



أسيوط​ - أسامة صديق:​

قدم محافظ أسيوط المهندس ياسر الدسوقي، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء في المقدم أحمد فايز​، أحد شهداء المواجهات الأمنية مع العناصر الإرهابية في صحراء الواحات البحرية بالجيزة.

أقيم العزاء بمسقط ​رأس الشهيد في قرية بني قره التابعة لمركز القوصية، وشارك في التعزية اللواء أحمد عبد الغفار​ مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد ،​ واللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية.

وقال المهندس ياسر الدسوقي ​إن الوطن ودع أبطالاً أعزاء سطروا بدمائهم الذكية تاريخًا مشرفًا لكل مصري يعيش على هذه الأرض المباركة،​ مؤكدًا أن جموع الشعب المصري تقف خلف قيادتها السياسية وقواتها المسلحة وشرطة بلادها في مواجهة الإرهاب الغادر.

وقال اللواء أحمد عبد الغفار مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد إن مصر ستهزم قوى الشر وستتخلص من الإرهاب، وإن مثل هذه الأعمال الإرهابية لن تزيد مصر إلا قوة وصلابة أمام كل أعدائها.