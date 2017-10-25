أخبار عاجلة

محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية -
ON Sport HD Live Stream | HD البث المباشر لقناة اون سبورت -
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

فيدرالية مسلمي فرنسا: تخطينا 10 ملايين.. وانتظرنا زيارة السيسي طويلًا

Google+ Print
فيدرالية مسلمي فرنسا: تخطينا 10 ملايين.. وانتظرنا زيارة السيسي طويلًا فيدرالية مسلمي فرنسا: تخطينا 10 ملايين.. وانتظرنا زيارة السيسي طويلًا

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الدكتور محمد البشاري، رئيس فيدرالية مسلمي فرنسا، إن الجالية الفرنسية بفرنسا ترحب بزيارة الرئيس عبد الفتاح لباريس، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة انتظرتها الجالية المسلمة طويلًا خاصةً بعد ظهور الجماعات المتطرفة التي شوّهت الإسلام.

أضاف البشاري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «ساعة من »، عبر فضائية «الغد»، أن هذه الزيارة أتت كي تُفسح الحديث عن إدارة تدبير الشأن الديني ومواجهة الإرهاب، لافتًا إلى أن عدد مسلمي فرنسا تجاوز 10 ملايين مسلم مع وجود أكثر من 2800 مسجد وقاعة للإقامة الصلوات والشعائر.

وأشار رئيس فيدرالية مسلمي فرنسا، أن هذه الزيارة جاءت لمساعدة المجتمع الفرنسي في إدارة الشأن الديني.

شاهد أيضا

ويزور الرئيس عبد الفتاح السيسي، العاصمة الفرنسية باريس، في زيارة تستمر حتى الخميس المقبل، التقى خلالها نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبحث الرئيسان تعزيز التعاون الثنائي، والمصالح المشتركة. 

وتأتي الزيارة لدفع العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب، وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي المشترك، فضلا عن بحث تعزيز العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها مكافحة الإرهاب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة