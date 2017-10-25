فيدرالية مسلمي فرنسا: تخطينا 10 ملايين.. وانتظرنا زيارة السيسي طويلًا

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قال الدكتور محمد البشاري، رئيس فيدرالية مسلمي فرنسا، إن الجالية الفرنسية بفرنسا ترحب بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لباريس، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة انتظرتها الجالية المسلمة طويلًا خاصةً بعد ظهور الجماعات المتطرفة التي شوّهت الإسلام.

أضاف البشاري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «ساعة من مصر»، عبر فضائية «الغد»، أن هذه الزيارة أتت كي تُفسح الحديث عن إدارة تدبير الشأن الديني ومواجهة الإرهاب، لافتًا إلى أن عدد مسلمي فرنسا تجاوز 10 ملايين مسلم مع وجود أكثر من 2800 مسجد وقاعة للإقامة الصلوات والشعائر.

وأشار رئيس فيدرالية مسلمي فرنسا، أن هذه الزيارة جاءت لمساعدة المجتمع الفرنسي في إدارة الشأن الديني.

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ويزور الرئيس عبد الفتاح السيسي، العاصمة الفرنسية باريس، في زيارة تستمر حتى الخميس المقبل، التقى خلالها نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبحث الرئيسان تعزيز التعاون الثنائي، والمصالح المشتركة.

وتأتي الزيارة لدفع العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب، وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي المشترك، فضلا عن بحث تعزيز العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها مكافحة الإرهاب.