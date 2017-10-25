عبر فيسبوك.. وزير التعليم يكشف حقيقة إلغاء الكتاب المدرسي

كتبت-ياسمين محمد:

تفاعل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، مع أولياء أمور حملة "أمهات مصر للنهوض بالتعليم" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بشأن ما تداولوه من أخبار تفيد بإلغاء الوزارة للكتاب المدرسي وإجراء استطلاع رأي على ذلك.

وقال الوزير: "يا ريت تسألوني قبل الاستنتاج، نحن نبني خطة متدرجة للمستقبل ولن تحدث في يوم وليلة، الكتاب لن يختفي هكذا، ودعونا نسأل أولا عن الحقائق ثم نناقش بدلا من ترديد عبارات قصيرة ثم استنتاج الباقي من خلال نظرة تشاؤمية".

وأضاف شوقي: "نحن هنا للإجابة إن سألتمونا وأرجوكم لا تستمدوا أي معلومات من المواقع بدون الرجوع لي أو قيادات الوزارة لأن الشائعات تنتشر بشكل منهجي ومنظم لإجهاض الحلم في تطوير حقيقي للتعليم المصري".

وتابع: "أود أن أذكركم بأنني كنت دائما متابعا لمناقشاتكم وأحاول التوضيح والمساعدة ما استطعت، كنت اتمنى أن تكونوا على قدر أعلى من الثقة بأننا لن نقدم على شئ به عيوب أو أي تغيير لا يفيد التعليم وخالٍ مما تخشونه".​