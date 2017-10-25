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"البيئة" تعلن تكثيف دوريات التفتيش على مصادر التلوث

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مصراوي Masrawy

"البيئة" تعلن تكثيف دوريات التفتيش على مصادر التلوث

11:55 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

وزارة البيئة

كتبت - مادي غيث:

أكدت التقارير الصادرة من منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة، أن العوامل الجوية في محافظات القاهرة الكبرى والدلتا مهيأة لتركيز الملوثات من المصادر المختلفة بسبب التهوية السيئة والهدوء النسبي للرياح خلال اليوم وغدا.

واستند ذلك إلى البيان اليومي الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والذي أشار إلى تأثر القاهرة برياح جنوبية خلال الـ 48 ساعة القادمة.

وأشارت وزارة البيئة في بيان اليوم الثلاثاء، إلى متابعة مؤشرات جودة الهواء بشكل مستمر من خلال منظومة الرصد المستمر لجودة الهواء التابعة للوزارة والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية.

كما تقوم الوزارة خلال دوريات التفتيش التابعة للوزارة بالتكثيف من حملاتها على مصادر التلوث المختلفة للتخفيف من حدة تأثر جودة الهواء بتلك العوامل الجوية بالإضافة إلى السيطرة على نقاط الحرق التى يتم رصدها بالقمر الصناعى ومتابعة كافة مقالب المخلفات البلدية الوسيطة بكل المحافظات المذكورة، لمنع أى اشتعال ذاتى لتلك المخلفات.

واهابت وزارة البيئة بالكيانات الصناعية جنوب القاهرة اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لتخفيف الأحمال فى ظل الظروف الجوية غير المواتية والتى تساعد على تركيز الملوثات, كما تهيب بالمزارعين عدم حرق المخلفات الزراعية لما لها من آثار صحية سلبية على المواطنين، فضلا عن تعرض المزارع المخالف للإجراءات القانونية والغرامة.

كما شددت على المواطنين الذين يعانون من الأمراض الصدرية وأمراض الجهاز التنفسى التقليل من الأنشطة المقامة فى الهواء الطلق وخاصة خلال ساعات الليل ، وتهيب الوزارة ايضا بالمواطنين التقليل من استخدام السيارت الخاصة واستخدام المواصلات العامة للمساعدة فى خفض أحمال التلوث.

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