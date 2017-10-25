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مقتل وإصابة 6 أشخاص في سطو مسلح جنوب دارفور

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مصراوي Masrawy

مقتل وإصابة 6 أشخاص في سطو مسلح جنوب دارفور

12:03 ص الأربعاء 25 أكتوبر 2017

مقتل وإصابة 6 أشخاص في سطو مسلح جنوب دارفور

أرشيفية

الخرطوم - أ ش أ:

قُتل 3 أشخاص وأصيب 3 آخرون، في سطو مسلح نفذه خارجون عن القانون، على إحدى القرى في ولاية جنوب دارفور بالسودان.

وذكر موقع "سودان تريبيون" الإخباري أن مسلحين على ظهور الخيول هاجموا قرية (فارة) التابعة لمحلية (تلس) -حوالي 89 كيلومتر جنوبي مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور- وقاموا بسرقة ماشية مملوكة للأهالي، وعندما حاول ملاك المواشي منعهم أطلقوا الأعيرة النارية بطريقة عشوائية، ما تسبب في مصرع 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين تم نقلهم إلى مستشفى (تلس) التعليمي.

وعقدت لجنة أمن محلية تلس -وفقًا للموقع- اجتماعًا طارئًا لملاحقة الجناة والعمل على احتواء الحادث.​

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مصراوي Masrawy

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