حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

كتب - عبدالعظيم قنديل:

مرت الساحةالعالمية، اليوم الثلاثاء، بالعديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها قمة مصرية فرنسية في الأليزيه واشتباكات عنيفة بين قوات الحشد الشعبي وفلول داعش في الموصل، علاوة على اعتقالات في الضفة الغربية.

1- السيسي يلتقي ماكرون في باريس

الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي (أ ف ب)

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظيره الفرنسي "إيمانويل كامرون"، إلى زيارة مصر في أقرب فرصة ممكنة، لمتابعة وتوثيق ما تم الاتفاق عليه خلال الزيارة الحالية في المجالات المختلفة، مؤكدًا انه تم الاتفاق على تكثيف التشاور بين البلدين.

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2- الجيش السوري يعثر على أسلحة حديثة في مخزن لداعش بالميادين

القوات الحكومية السورية في دير الزور (أ ف ب)

أعلن قائد عملية تحرير مدينة الميادين السورية العميد سهيل حسن العثور على نماذج أسلحة حلف الناتو أمريكية وبلجيكية وبريطانية الصنع في أكبر المخازن العسكرية التابعة لتنظيم (داعش) بالمدينة.

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3- مواجهات عنيفة بين قوات عراقية وتنظيم داعش قرب الموصل

مواجهات عنيفة بين قوات عراقية ومقاتلي داعش (أ ف ب)

اندلعت مواجهات عنيفة بين فصائل من الحشد الشعبي وعناصر من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في منطقة قرب مدينة الموصل، ثاني أكبر مدن العراق التي استعادت القوات الحكومية السيطرة عليها.

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4- العاهل المغربي يقرر إعفاء ثلاثة وزراء من مناصبهم بسبب "التقصير"

العاهل المغربي الملك محمد السادس (أ ف ب)

قرر العاهل المغربي الملك محمد السادس إعفاء ثلاثة وزراء، وموظفين حكوميين من مناصبهم، وذلك بسبب ما وصفه بيان أصدره الديوان الملكي "عدم الوفاء بالالتزامات، والتأخر الملموس في إطلاق المشاريع".

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5- قوات إسرائيلية تعتقل 19 فلسطينيا في الضفة الغربية

عناصر من الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية (أ ف ب)

اعتقلت قوات من الجيش الإسرائيلي 19 فلسطينيا في الضفة الغربية.

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