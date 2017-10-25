10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

اعداد - عبدالعظيم قنديل:

تصريحات عدة حول العالم، خلال 24 ساعة، كان أبرزها تأكيد وزير خارجية إيطاليا أن أمن العالم يتحدد في منطقة البحر المتوسط واعراب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، تعجّبه من "تناقض" موقف النظام القطري، بالإضافة إلى احتفاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارة السيسي إلى فرنسا.

1- وزير خارجية إيطاليا: أمن العالم يتحدد في منطقة البحر المتوسط

وزير الخارجية الإيطالي أنجِلينو ألفانو

أكد وزير الخارجية الإيطالي أنجِلينو ألفانو أن السجال الذي تشهده منطقة البحر المتوسط في الوقت الحالي هو الذي يحدد أمن العالم ورفاهيته.

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2- مساهل: الجزائر متضامنة مع دول المنطقة المتضررة من الآفة العابرة للقارات

وزير الخارجية الجزائري عبدالقادر مساهل

أعلن وزير الخارجية الجزائري عبدالقادر مساهل تضامن بلاده مع ضحايا الإرهاب في ليبيا، ومصر، وتونس، ومالي، والصومال، بحسب ما نقلته بوابة الوسط الليبية.

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3- أردوغان: العملية العسكرية في إدلب بلغت مراحلها الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأن العملية العسكرية في إدلب بسورية، قد بلغت مراحلها الاخيرة إلى حد كبير، مما يشير إلى تدخل محتمل في مدينة عفرين المجاورة التي تسيطر عليها ميليشيات كردية.

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4- قرقاش متعجبًا من قطر: كيف تتبنى موقفًا ضد الإرهاب الذي تدعمه؟

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش

أبدى وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، تعجّبه من "تناقض" موقف النظام القطري الذي يحاول الترويج لنفسه أمام العالم كما لو كان واحدًا من دُعاة مكافحة التطرف والإرهاب في المِنطقة، في الوقت الذي يدعمه في مُحيطه.

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5- رئيس الوزراء الأردني: اليوم أصبح لدينا واقع جديد وإقليم جديد

رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي

أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور هاني الملقي، أن الوضع الإقليمي السابق بدأ بالانتهاء واليوم أصبح لدينا واقع جديد وإقليم جديد بدأ يتشكل، وهناك دول جديدة تريد أن تدخل هذا الإقليم لها مصالحها ودوافعها.

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6- ماكرون: زيارة السيسي إلى فرنسا تؤكد عمق العلاقات بين البلدين

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن وجود الرئيس عبدالفتاح السيسي في فرنسا يؤكد على العلاقة القوية بين مصر وفرنسا.

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7- ماكرون لـ "السيسي": مصر أرض خصبة للمشاريع والاستثمار

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال مؤتمر صحفي مشترك في باريس مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، إن تحديات أمنية تجمع فرنسا بمصر، مؤكدًا أنه يتم التباحث بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب.

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8- السنوار: معابر غزة ستكون تحت إدارة الحكومة الفلسطينية خلال أسبوع

رئيس المكتب السياسى لحركة حماس في غزة يحيى السنوار

جدد رئيس المكتب السياسى لحركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، تأكيده على أن "المصالحة خيار استراتيجي"، مشددا حرص حركته على "إنهاء الانقسام الفلسطيني حتى ولو من طرف واحد".

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9- سيناتور جمهوري بارز لترامب: اترك ملف كوريا الشمالية للمحترفين

السيناتور الجمهوري بوب كوركر

وجه السيناتور الجمهوري البارز بوب كوركر انتقادا لاذعا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلا إنه يتعين عليه أن يترك "للمحترفين" إدارة ملف السياسية الخارجية بشأن كوريا الشمالية.

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10- وزير الخارجية اليمني: الأوضاع لن تستقر طالما إيران مستمرة في دعمها للمليشيات بالسلاح

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي أن الأوضاع في اليمن لن تستقر طالما إيران مستمرة في دعمها للمليشيات الحوثية بالسلاح، ولن يستقر الوضع في وجود مليشيا مسلحة خارج سيطرة الدولة.

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