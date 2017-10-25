ضبط نيجيري "عض" طفل من رقبته بالقطامية بسبب كرة القدم

كتب - محمد الصاوي:

تمكنت أجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط نيجيري الجنسية؛ لاتهامه بعض طفل من رقبته في القطامية؛ بسبب رفضه لعب كرة القدم معه صحبة زملائه، وأمر اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة بإحالة المتهم للنيابة لتولى التحقيقات.

كان العميد أيمن إسماعيل، مأمور قسم شرطة القطامية، تلقى بلاغا من والد الطفل مصطفى، بقيام شخص نيجيري الجنسية بعض نجله من رقبته.

وبالعرض على اللواء عادل الزنكلوني، نائب مدير أمن لقطاع القاهرة الجديدة، كلف باتخاذ اللازم تجاه الواقعة، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم.

وكشفت التحريات أن المتهم لاحظ تواجد مجموعة من الأطفال تلعب كرة قدم، فتوجه إليهم طالبًا اللعب بصحبتهم، فرفض المجني عليه قائلا: "أنت كبير ومش ينفع تلعب معانا"، مما تسبب في توترت أعصاب المتهم، وقام بالهجوم على الطفل، وعضه من رقبته مما تسبب في قطع كبير، فلاحظ والد المجني عليه الواقعة فأسرع لإنقاذ نجله.

وأضافت التحريات بإشراف اللواء محمد منصور مدير المباحث، أن الأهالي تعدوا على المتهم بالضرب، ولقنوه علقة ساخنة نتيجة فعلته، ونقلوا المجني عليه إلى المستشفى، وتولت النيابة التحقيقات.