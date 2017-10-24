«نقل البرلمان» تناقش تنظيم خدمات النقل البرى.. والحكومة: «عيب نعتمد على الميكروباص»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أعلن العميد الدكتور أيمن الضبع، ممثل وزارة الداخلية خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام عبدالواحد، مساء الثلاثاء، موافقته على إنشاء قانون يتبع وزارة النقل، قائلًا: «مصر بحاجة لجهاز لتنظيم نقل الركاب والبضائع».

وأضاف الضبع، خلال كلمته فى اجتماع اللجنة لدراسة قرار رئيس الوزراء بمشروع قانون إنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولي: «فى مصر عشوائية كبيرة للتنظيم والأصل فى التنظيم هو لوزارة النقل، لكن للأسف ما يتم حاليًا على الطرق يفتقد لركائز كثيرة ولدينا مشاكل كثيرة مثل الرحلات السلبية والمركبات التي تعبر بين المحافظات التي تحدث إشكالية يومية عند الدخول والخروج».

كما أعلن العميد أيمن الضبع، أن وزارة الداخلية أعدت مشروع قانون المرور الجديد، للارتقاء بنقل الركاب والبضائع بشكل كبير خلال الفترة القادمة سيعمل جنبا إلى جنب مع الجهاز الجديد وسنعرضه على اللجنة.

وتساءل ممثل وزارة الداخلية: هل الجهاز الجديد هدفه وضع مخططات أم استراتيجيات للتنسيق بين الجهات أو سيقوم بدور تنفيذى؟، مضيفًا: "أنا اختلط عليا الأمر، وأرجو من وزارة النقل التوضيح".

وأوضح أيمن الضبع، أن منظومة النقل لا أحد يراعيها كما أن سائقي النقل لا أحد يتابعهم أو يرعاهم كما أن نقابات السائقين لا تقوم بدورها ولا يوجد سائق نقل بمعنى الكلمة، لافتًا إلى أن السائقين فى الدول المجاورة يأتون بسياراتهم وينافسون السائقين المصريين.

وأكد ممثل وزارة الداخلية أن سائقي سيارات النقل يعملون فى ظروف شديدة ولا يجدون من يرعاهم ويتسولون الرعاية لذلك نحتاج رعايتهم وليس منح تراخيص إضافية لهم بتشريع جديد.

شاهد أيضا

وقال العميد أيمن الضبع، إنه تم عرض كثيرًا من القوانين لتنظيم النقل داخل القاهرة وقانون آخر خارج القاهرة وقانون ثالث لتنظيم النقل بين المحافظات، لافتًا إلى أنه يكفى جهاز لتنظيم منظومة النقل العشوائية لتحسين الخدمة التى يتلقاها المواطن الآن وسائق النقل ومالك السيارة لأنها جميعًا نستطيع أن نقول عليها «خدمة رديئة».

وقال المهندس صبحي ربيع، رئيس الشركة الوطنية للطرق والنقل التابعة لوزارة النقل، إن الميكروباص وسيلة نقل غير حضارية لا توجد إلا في دول أفريقيا ومن العيب أن نعتمد عليه، ويجب أن يكونن النقل الجماعى المنظم يستحوذ على نسبة 70%‏ من حجم عملية النقل، ولدينا نقل عشوائى وغياب وجود تشريع قانونى يسمح للدولة بالحصول على معلومات دقيقة عن حجم عمليات النقل وكيفية ضبط مشكلة ناتجة عن العشوائية منذ ٣٠ إلى ٤٠ سنة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة هشام عبدالواحد، مساء اليوم الثلاثاء، لدراسة قرار رئيس الوزراء بمشروع قانون إنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولى.

وفى سياق آخر، قال عادل عامر، عضو مجلس النواب عن القناطر الخيرية، إننا واحظنا أن أراضى تابعة لهيئة السكك الحديد يعتدي عليها مجموعة من الأفراد ورغم إننا أبلغنا من الحكومة بالتحرك إلا أنه لم يتم أي تحرك فعلى.

وطالب عامر، خلال اجتماع لجنة النقل، لتعديل قانون النقل النهرى لتنشيط التاكسي النهرى الذى يساعد أن يضع القناطر الخيرية على خارطة المناطق السياحية المهمة في مصر.