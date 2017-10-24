أخبار عاجلة

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

الجمعة.. معهد ناصر يستضيف خبيرًا أمريكياً في جراحة الوجه والفكين

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الجمعة.. معهد ناصر يستضيف خبيرًا أمريكياً في جراحة الوجه والفكين

11:26 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

الجمعة.. معهد ناصر يستضيف خبيرًا أمريكياً في جراحة الوجه والفكين

مستشفى معهد ناصر

كتب - أحمد جمعة:

يستضيف مستشفى معهد ناصر الخبير الأمريكي جوزيف إدوارد فان سيكلس، أستاذ جراحة الوجه والفكين في جامعة ليكسينجتون - كنتاكي، وذلك في الفترة من الجمعة ٢٧ أكتوبر الجاري وحتى 4 نوفمبر المقبل.

يأتي ذلك في إطار برنامج وزارة الصحة لاستضافة الخبراء الأجانب لتدريب الأطباء علي أحدث طرق التشخيص والعلاج في التخصصات كافة لاكتساب مهارات إكلينيكية جديدة.

وأوضح الدكتور أحمد محي القاصد، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، أن الخبير سيجري عددا من العمليات بالمجان بالإضافة إلى عقد ورشة عمل في تخصص جراحة الوجه والفكين لتدريب الأطباء على مهارات متقدمة باستخدام أجهزةه المحاكاة، وحضور مناقشات علمية ضمن البرنامج التدريبي.

وأضاف "القاصد" في تصريحات صحفية، أن البرنامج يتضمن أيضا إجراء مناظرة وجراحة لعدد من الحالات المرضية والتي سيتم بثها مباشرة من غرفة العمليات إلى شاشة قاعة المؤتمرات".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الصحة: خبير أمريكي في جراحة الوجه والفكين بمعهد ناصر

    أخبار

  • "عبدالعال" يزور مصابي حادث الغردقة ونائبة "دعم " بمعهد ناصر

    أخبار

  • بالصور- رئيس البرلمان يزور مصابي حادث المنيا بمستشفى معهد ناصر

    أخبار

  • بالصور- محافظ القليوبية يزور مصابي هجوم المنيا مستشفى معهد ناصر

    أخبار

إعلان

4972234074.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة