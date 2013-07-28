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"البيت اليهودى" يرفض الإفراج عن أسرى فلسطينيين

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"البيت اليهودى" يرفض الإفراج عن أسرى فلسطينيين "البيت اليهودى" يرفض الإفراج عن أسرى فلسطينيين

أعلن حزب "البيت اليهودى" الإسرائيلى، أنه يعارض إطلاق سراح أسرى فلسطينيين فى إطار مباحثات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأفاد "نفتالى بينيت"، رئيس حزب البيت اليهودى، وهو أحد الأحزاب المشاركة بالائتلاف الحكومى الحالى، أن حزبه سيصوت بـ"لا" فى اقتراع ، بشأن الإفراج عن أسرى فلسطينيين.

ومن المقرر أن تصوت الحكومة الإسرائيلية اليوم على قرار إطلاق سراح 104 أسرى فلسطينيين يقبعون فى سجونها، وذلك فى إطار استئناف محادثات السلام مع الفلسطينيين.

يشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكى "جون كيرى" أعلن عقب عقده عدة لقاءات فى المنطقة مؤخراً، أن فلسطين واسرائيل متوافقتان على استئناف المفاوضات، مشيراً أن لقاءً من المزمع عقده فى واشنطن الثلاثاء المقبل، بهدف إزالة العقبات الماثلة أمام المفاوضات.
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مصر 365

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