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ضبط بطل فيديو صفع فتاة صورته أثناء تعديه على فرد أمن بـ"مدينتي"

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مصراوي Masrawy

ضبط بطل صفع فتاة صورته أثناء تعديه على فرد أمن بـ"مدينتي"

10:10 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

أرشيفية

كتب - محمد الصاوي:

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، القبض على بطل مقطع فيديو صفع فتاة على وجهها صورته أثناء اعتدائه بالضرب على فرد أمن.

البداية كانت مع انتشار المقطع على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، نشرته فتاة وثقت فيه لحظة اعتداء شخص على فرد أمن داخل "مدينتي" بمنطقة القاهرة الجديدة، وعندما شاهد الفتاة، توجه لها وصفعها على وجهها.

وتبين من التحريات أن المتهم تعدى على فرد الأمن لتدخله للدفاع عن الفتاة وصديقتها، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وإحالته للنيابة التي قررت حبسه.

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مصراوي Masrawy

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