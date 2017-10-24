أخبار عاجلة

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

محافظ قنا يوقع على استمارة "علشان تبنيها"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

محافظ قنا يوقع على استمارة "علشان تبنيها"

11:04 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

محافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان

قنا - عبد الرحمن القرشي:

وقع محافظ قنا، اللواء عبد الحميد الهجان، على استمارة "علشان تبنيها" لمطالبة الرئيس عبد الفتاح بالترشح لفترة رئاسية ثانية في انتخابات 2018.

وأعرب محافظ قنا، خلال استقباله أسامة قدوس العماري منسق حملة "علشان تبنيها" في قنا، عن سعادته بانطلاق الحملة التي تعبر عن آمال المصريين وتطلعاتهم لمستقبل أكثر إشراقًا، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد العديد من الإنجازات القومية التي بدأها الرئيس وكان لمحافظة قنا نصيبًا منها.

ومن جانبه، أكد منسق الحملة أن توقيع المحافظ ودعمه الحملة يعد من أهم إنجازات الحملة منذ انطلاقها قبل أيام، مؤكدًا على موصلة جهود الحملة لجمع أكبر عدد من التوقيعات دون النظر لما يروج من شائعات وأخبار كاذبة حول الحملة يقف خلفها المتربصون بالوطن، مشيرًا إلى أن الحملة نجحت إلى الآن ومنذ انطلاقها قبل أيام قليلة في جمع 12 ألفًا و700 توقيع من مواطني محافظة قنا.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • محافظ قنا يجتمع بوفد من البنك الدولي (صور)

    أخبار

  • الوادي الجديد جامعةً ومدارس تقف حدادًا على أرواح شهداء الواحات

    أخبار

  • محافظ مطروح: مدينة العلمين جاهزة لاستقبال الرئيس السيسي

    أخبار

  • "عشان نبنيها" بالمنيا: جمعنا 150 ألف توقيع لتأييد الرئيس حتى الآن

    أخبار

إعلان

e30a85de8f.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام

السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام

الرئيس السيسي يصل القاهرة قادمًا من فرنسا

الرئيس السيسي يصل القاهرة قادمًا من فرنسا

بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب"

بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب"