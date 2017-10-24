محافظ قنا يوقع على استمارة "علشان تبنيها"

قنا - عبد الرحمن القرشي:

وقع محافظ قنا، اللواء عبد الحميد الهجان، على استمارة "علشان تبنيها" لمطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح لفترة رئاسية ثانية في انتخابات 2018.

وأعرب محافظ قنا، خلال استقباله أسامة قدوس العماري منسق حملة "علشان تبنيها" في قنا، عن سعادته بانطلاق الحملة التي تعبر عن آمال المصريين وتطلعاتهم لمستقبل أكثر إشراقًا، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد العديد من الإنجازات القومية التي بدأها الرئيس وكان لمحافظة قنا نصيبًا منها.

ومن جانبه، أكد منسق الحملة أن توقيع المحافظ ودعمه الحملة يعد من أهم إنجازات الحملة منذ انطلاقها قبل أيام، مؤكدًا على موصلة جهود الحملة لجمع أكبر عدد من التوقيعات دون النظر لما يروج من شائعات وأخبار كاذبة حول الحملة يقف خلفها المتربصون بالوطن، مشيرًا إلى أن الحملة نجحت إلى الآن ومنذ انطلاقها قبل أيام قليلة في جمع 12 ألفًا و700 توقيع من مواطني محافظة قنا.​