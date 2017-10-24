الخارجية الأمريكية: كوريا الشمالية غير جادة في الدخول بمفاوضات لحل أزمتها
الخارجية الأمريكية: كوريا الشمالية غير جادة في الدخول بمفاوضات لحل أزمتها
10:41 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
واشنطن - (أ ش أ)
أكدت الخارجية الأمريكية، أن كوريا الشمالية غير جادة في الدخول بمفاوضات لحل أزمتها، وذلك حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز) دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد مجددا أن الولايات المتحدة مستعدة بقوة لكل الاحتمالات في مواجهة كوريا الشمالية .
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