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الخارجية الأمريكية: كوريا الشمالية غير جادة في الدخول بمفاوضات لحل أزمتها

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مصراوي Masrawy

الخارجية الأمريكية: غير جادة في الدخول بمفاوضات لحل أزمتها

10:41 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

الخارجية الأمريكية: كوريا الشمالية غير جادة في الدخول بمفاوضات لحل أزمتها

الرئيس الأمريكي دونالد

واشنطن - (أ ش أ)

أكدت الخارجية الأمريكية، أن كوريا الشمالية غير جادة في الدخول بمفاوضات لحل أزمتها، وذلك حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز) دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد مجددا أن الولايات المتحدة مستعدة بقوة لكل الاحتمالات في مواجهة كوريا الشمالية .

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Asha

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مصراوي Masrawy

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