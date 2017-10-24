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مجلس الوزراء العراقي يناقش نتائج زيارة العبادي إلى مصر

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مصراوي Masrawy

مجلس الوزراء العراقي يناقش نتائج زيارة العبادي إلى

10:39 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

مجلس الوزراء العراقي يناقش نتائج زيارة العبادي إلى مصر

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي

بغداد - (أ ش أ)

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن مجلس الوزراء ناقش اليوم /الثلاثاء/ في جلسته الأسبوعية نتائج زيارة العبادي إلى مصر.

وذكر المكتب - في بيان، أذاعته قناة (السومرية نيوز)، الليلة - أن المجلس ناقش جولة رئيس مجلس الوزراء إلى مصر والسعودية والأردن ونتائجها، والتي انطلقت من أهمية العراق القوي ودوره المحوري الكبير بالمنطقة وسياسة للمرحلة المقبلة المتمثلة بالانفتاح والمصلحة المشتركة والابتعاد عن المحاور.

وأضاف أن مجلس الوزراء عقد اليوم جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، وجرى خلال الجلسة طرح مشروع رؤية العراق لمستقبل المنطقة الذي أطلقه العبادي، مشيرا إلى أن المجلس وجه أيضا باتخاذ إجراءات وصياغة قرار بشأن إدارة المنافذ الحدودية، وصوت على قرارات عدة وأجرى مراجعة لقانون الموازنة المالية للعام الحالي قبل التصويت عليها.

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