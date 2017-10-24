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سيناتور جمهوري بارز لترامب: اترك ملف كوريا الشمالية للمحترفين

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مصراوي Masrawy

سيناتور جمهوري بارز لترامب: اترك ملف للمحترفين

10:38 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

سيناتور جمهوري بارز لترامب: اترك ملف كوريا الشمالية للمحترفين

السيناتور الجمهوري البارز بوب كوركر

موسكو - (أ ش أ)

وجه السيناتور الجمهوري البارز بوب كوركر انتقادا لاذعا للرئيس الأمريكي دونالد ، اليوم الثلاثاء، قائلا إنه يتعين عليه أن يترك "للمحترفين" إدارة ملف السياسية الخارجية بشأن كوريا الشمالية، في ظل تصاعد الخلاف بينهما إلى مستويات جديدة.

وأضاف كوركر - حسبما ذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - أنه "عندما تنظر إلى حقيقة أن الرئيس يواصل عرقلة ممثليه الدبلوماسيين ووزير الخارجية ويبعده عن مفاوضات دبلوماسية ناجحة مع الصين، وهي طرف رئيسي في الأمر، فهو يدفع بنا إلى طريق القتال".

وكان السيناتور - هو رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الشيوخ - يقصد تغريدة ترامب التي قال فيها "إن وزير خارجيته تيلرسون يضيع وقته بالتفاوض مع كوريا الشمالية بشأن برامجها النووية والصاروخية".

وكتب ترامب التغريدة بعد فترة وجيزة من تصريح تيلرسون للصحفيين في بكين بأن الولايات المتحدة "تتحقق" لترى ما إذا كانت بيونج يانج مهتمة بالمحادثات أم لا.

يُشار إلى أن دور الصين مهم في محاولات جذب كوريا الشمالية إلى طاولة المفاوضات؛ حيث إن بكين هي الحليف القوي الوحيد لبيونج يانج.

وقال كوركر: "أريد أن أدعم هذه الجهود... الرئيس يقوض جهود وزير خارجيتنا ويصعد التوترات في المنطقة بسلسلة التغريدات التي يقوم بإرسالها... أتمنى أن يترك الأمر للمحترفين لفترة وجيزة لنرى ما إذا كنا نستطيع أن نفعل شيئا بناء لدولتنا وللمنطقة وللعالم".

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