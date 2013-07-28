وزير النفط الليبى يؤكد توافر البنزين بالأسواق

طرابلس (أ. ش. أ)

أكد وزير النفط والغاز الليبى توافر النفط والبنزين بالأسواق، نافيا ما يتداول حول عدم وجود وقود للسيارات بالأسواق، مؤكدا أن تلك الأخبار لا أساس لها من الصحة ولا تعدو كونها شائعات يراد بها إشعار المواطن بعدم الاستقرار وخلق الفوضى فى ليبيا.

ونفى وزير النفط والغاز الليبى عبد البارى العروسى فى تصريح صحفى له اليوم، الأحد، ما يتداول عبر عدد من مواقع التواصل الاجتماعى والمواقع الإخبارية المحلية، وما يتداول فى الشارع الليبى من وجود نقص فى وقود السيارات من البنزين بمحطات الوقود فى مختلف المناطق الليبية.

وأوضح المسئول الليبى أن ما يتم تناوله من معلومات مغلوطة ليس له أساس من الصحة على الإطلاق، ولا يعدو كونه مجرد شائعة يراد منها إشعار المواطنين بعدم الاستقرار وإشاعة الفوضى فى ليبيا لإعاقة مسيرة الثورة الليبية.

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