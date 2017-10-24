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مباحث آثار الأقصر تضبط عاطلًا بحوزته 5 قطع أثرية (صور)

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كتبت - أماني خيري

نجح ضباط مباحث السياحة والآثار جنوب الأقصر، اليوم الثلاثاء، في القبض على عاطل وبحوزته عدد من القطع الأثرية بقصد الإتجار داخل مسكنه الخاص.

تلقى اللواء مصطفي أنسي مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، إخطارًا من اللواء هشام قدرى مدير مباحث السياحة والآثار، بورود معلومات للنقيب محمد عبدالعزيز رئيس مباحث سياحة وآثار جنوب الأقصر تحت إشراف العقيد محمد أبو عايد، بقيام عاطل بالإتجار في القطع الأثرية وحيازتها بمسكنه الخاص.

على الفور تم تشكيل قوة أمنية برئاسة رئيس المباحث، وداهمت المسكن، وتم ضبط المدعو"علاء.ا.خ.م.خ"40سنة، مقيم بجوار معبد إسنا، عاطل، وبحوزته 5 قطع أثرية عبارة عن قطعة من الحجر الرملي مستطيلة الشكل بطول 30 سم وعرض 50سم وسمك 30 سم بها نقوشات باللغة الهيروغليفية يشبته في كونها جزء من جدار، وقطعة خشبية بطول مترين تقريبا وأخري بطول 3 أمتار بهما زخارف ونقوش يشتبه في أنهما يعودا للعصر الإسلامي، وجزئين من آله الرحايا يعودان للعصر الإسلامي يشتبه في أثريتهما.

تم ضبط المتهم والمضبوطات، وتحرر محضر عن الواقعة حمل رقم 3 أحوال وحدة سياحة وآثار إسنا.

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