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الشهاوي: 1700 ميليشيا في ليبيا تهدد مصر

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الشهاوي: 1700 ميليشيا في ليبيا تهدد مصر الشهاوي: 1700 ميليشيا في ليبيا تهدد مصر

التحرير

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قال اللواء محمد الشهاوى، المستشار بكلية القادة والأركان، مساء الثلاثاء، إن «إرهاب داعش أصبح عابرًا للحدود، وذلك بعد تضييق الخناق عليهم وهزيمته في دول كالعراق وسوريا».

أضاف الشهاوي، خلال مداخلة عبر فضائية «الغد»، أن «إرهابي داعش ينتقلون عن طريق البحر، وينتقلون إلى غرب ووسط إفريقيا، وعلى ليبيا بوجه الخصوص، حيث فقدت السيطرة الأمنية هناك».

أشار إلى أن ليبيا الآن تضم 1700 مليشيا مسلحة تسبب خطرًا وتهديدًا كبيرًا على الحدود المصرية، لافتًا إلى أن الإرهاب لا دين ولا وطن ولا مكان أو زمان له، فهو ينتقل إلى كل دول العالم.

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أكد أن الرئيس عبد الفتاح ، خلال لقاءه مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، أكد على قضايا مكافحة الإرهاب وردع الدول الداعمة له.

ويزور الرئيس عبد الفتاح السيسي، العاصمة الفرنسية باريس، في زيارة تستمر حتى الخميس المقبل، التقى خلالها نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبحث الرئيسان تعزيز التعاون الثنائي، والمصالح المشتركة. 

وتأتي الزيارة لدفع العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب، وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي المشترك، فضلا عن بحث تعزيز العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها مكافحة الإرهاب.

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التحرير

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