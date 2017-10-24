مسؤول بـ«الاستعلامات»: مصر لن تلجأ للحل العسكري مع إثيوبيا

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قال رمضان قرني، خبير الشئون الأفريقية بالهيئة العامة للاستعلامات، اليوم الثلاثاء، إن مصر لن تلجأ للحل العسكري في مشكلتها مع إثيوبيا بخصوص سد النهضة، مشيرًا إلى أن مصر تعمل وفقًا للاتفاقيات الدولية والحوار.



وأضاف قرني في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» على قناة «Ten»، أن أي مراوغات إثيوبية سيحسمها التحكيم الدولي والمنظمات الدولية، موضحًا أن «الطرف الإثيوبي حتى الآن لم يخفي أي معلومات عن سد النهضة، وفقد أعلن أنه بنى 60 % من السد حتى الآن، وأنه لا يخزن أي مياه في الفترة الحالية»، مؤكدًا لأن ثقافة السدود سائدة في إثيوبيا.