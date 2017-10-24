«الأعمال المصري الفرنسي»: استثمارات باريس في مصر قيمتها «4 مليار يورو»

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قال الدكتور فؤاد يونس، رئيس مجلس الأعمال المصري الفرنسي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيلتقي غدًا الأربعاء، رؤساء مجالس إدارات كبرى الشركات الفرنسية المستثمرة في مصر.

أضاف يونس، خلال مداخلة لبرنامج «المواجهة»، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الثلاثاء، أن «الاستثمارات الفرنسية في مصر تبلغ قيمتها 4 مليارات يورو برصيد حوالي 150 شركة».

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ويزور الرئيس عبد الفتاح السيسي، العاصمة الفرنسية باريس، في زيارة تستمر حتى الخميس المقبل، التقى خلالها نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبحث الرئيسان تعزيز التعاون الثنائي، والمصالح المشتركة.

وتأتي الزيارة لدفع العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب، وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي المشترك، فضلًا عن بحث تعزيز العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها مكافحة الإرهاب.