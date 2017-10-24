بماذا وصف مرتضى منصور انتخابات الأهلي القادمة؟ (فيديو)

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قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن انتخابات النادي الأهلي المقبلة، ستكون معركة في منتهى الشراسة، بين الرئيس الحالي المهندس محمود طاهر، ومحمود الخطيب، نجم القلعة الحمراء السابق، حيث يمتلك كل منهما رصيدا كبيرا وقائمة قوية.

وأضاف «منصور»، في مداخلة هاتفية، بحلقة اليوم الثلاثاء، من برنامج «خاص مع سيف»، الذي يعرض على قناة ON sport، أن مجلس طاهر حقق إنجازات وبطولات لا ينكرها أحد خلال ولايته الأولى، إلى جانب قائمته التي تضم أسماء لها ثقلها.

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وتابع رئيس القلعة الحمراء، أن الخطيب لديه رصيد وافر كقيمة رياضية وإدارية، بحكم عمله في مجالس إدارة النادي الأحمر السابقة، كما تضمنت قائمته أسماء محترمة.