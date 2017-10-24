مرتضى منصور: لدى مكالمة هاتفية ستهز مصر بأكملها (فيديو)

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قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إنه لا يعترف بوجود رابطة الأندية المحترفين، التي يعمل على صياغتها عدد من رؤساء بعض الأندية، واتحاد الكرة.

وأضاف «منصور»، في مداخلة هاتفية، بحلقة اليوم الثلاثاء، من برنامج «خاص مع سيف»، الذي يعرض على قناة ON sport، أنه قام بمراجعة الجمعية العمومية ولم يجد في جدول أعمالها أى بند يتحدث عن رابطة الأندية، مشيرًا إلى أنه يرفض المجاملات التي يدار بها الأمر، لأنه من المفترض أن يترأسها رئيس أحد الأندية وليس لأطراف أخرى، معلقًا: «لو عايزين تعملوا سبوبة لحد ابعدوا عني».

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وأفصح رئيس القلعة البيضاء، عن امتلاكه لمكالمة هاتفية، ستهز مصر بأكلمها على حد وصفه، سيخرجها للرأى العام في الوقت المناسب، دون أن يوضح أية تفاصيل.