وزير العدل الأردني يؤكد أهمية دور البرلمان في مكافحة الإرهاب

كتبت – إيمان محمود:

أكد وزير العدل الأردني بسام التلهوني، على الأهمية الكبيرة التي يوليها الأردن لسُبل مكافحة الإرهاب المختلفة، مشيرًا إلى أهمية دور البرلمان في هذه القضية، ولاهتمامه بها.

وقال "التلهوني" في تصريحات لمصراوي، إن البرلمان الأردني أصدر في الآونة الأخيرة عددًا من القوانين المتعلقة بمكافحة الإرهاب، خاصة في الفترة من عام 2012 إلى عام 2014، مؤكدًا أنه "لاتزال هناك مراجعة للتشريعات الخاصة بمكافحة الإرهاب".

جاء ذلك على هامش حضور وزير العدل الأردني، ورشة عمل عقدها البرلمان العربي في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة تحت عنوان "تنفيذ توصيات فاليتا الصادرة عن المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب"، والتي تُعقد خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، بمشاركة وفود من 25 دولة عربية وإفريقية وأوروبية إلى جانب خمسة منتديات برلمانية إقليمية، وخبراء من المنظمات الدولية وغير الحكومية.

وأشاد "التلهوني" بمحتوى ورشة العمل، حيث أكد أن اللقاء كان في غاية الأهمية، حيث أتاح للبرلمانيين العرب والأوروبيين بتجاذب وتناقل الخبرات ووجهات النظر المختلفة والمتعلقة بدور البرلمانات في مجال مكافحة الإرهاب.

وأشار إلى أن ما يميز هذا اللقاء عن غيره من الجهود المختلفة التي تُقام من أجل مكافحة الإرهاب، أنه يركز في الأساس على دور البرلمانيين، وعلى دورهم على التشريع والرقابة والنظر في الموازنات وغيره.

ولفت "هناك تركيز على رفع قدرات البرلمانيين في عملية التشريع وفهم النصوص والتعامل مع السلطات الأخرى كالسلطة القضائية".

وأضاف "لمسنا أن هناك حاجة كبيرة إلى مثل هذه اللقاءات وكان هناك إجماع من كل الأطراف أن يكون هناك لقاءات أكثر في المستقبل للتشاور في تلك القضية الشائكة بين المختصين العرب وغير العرب للاستفادة من تجاربهم في هذا المجال".

وأكد البرلمان العربي أن احتضانه لهذه الورشة يأتي تأكيدًا منه على استعداده التام للتعاون وتعزيز قنوات التواصل والتنسيق مع مختلف المبادرات والجهود الوطنية والإقليمية والدولية المبذولة للقضاء على ظاهرة الإرهاب ومسبباتها، وذلك لتأكيد الموقف العربي الحازم باتخاذ كافة التدابير اللازمة لصيانة الأمن القومي العربي والتصدي للإرهاب والتنظيمات الإرهابية المتطرفة.