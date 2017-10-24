«الملا» ينفى زيادة مصروفات الغاز.. و«النواب» يطالب الوزارة بالرد على شكوى النواب

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أكد طارق الملا، وزير البترول، أنه لا توجد زيادة على مصروفات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وإن ما أثير بشأن رفعها لـ800 جنيه غير صحيح.

وأضاف الملا، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طلعت السويدي، اليوم الثلاثاء، والمخصص لمناقشة لمناقشة المشكلات والتحديات والمعوقات التي يواجهها قطاع البترول، وسياسات وخطط الوزارة لمواجهتها، أن الوزارة تعمل على تطوير الاستثمار داخل القطاع، فضلا عن تطوير معامل تكرير البترول ومنها التوسعات القائمة حاليا بالوجه القبلي على رأسها معمل تكرير البترول بأسيوط.

وأشار الملا إلى أن هذه المشروعات التي تتم حاليا سيشعر بأثرها المواطن بحلول عام 2020، لافتا إلى أن الوزارة حققت 80% من خطتها التي وضعتها العام الماضي.

وأضاف أن الوزارة حققت ٨٠٪‏ من خطتها للعام الماضي، موضحا أن المواطن لن يتحمل زيادة الـ٨٠٠ جنيه على توصيل الغاز للمنازل، مشيرا إلى أن الزيادات ناتجة عن أثر تعويم الجنيه، وتتم مناقشات مع وزارة المالية لتوفير هذا الرقم.

وقال إننا استطعنا استصدار قرار من مجلس الوزراء لدخول شركة وطنية لتوصيل الغاز إضافة لشركة ناشيونال إيجاس، تحصل على مناطق أخرى لها أولوية على ألا تتضارب عملها مع إيجاس.

ولفت وزير البترول، إلى أن معامل التكرير الجديدة للبترول تسد العجز الذي وصل إلى ٣٦٪‏ مضيفا نسب الاستهلاك تزيد وهى مرشحة للزيادة خلال المرحلة القادم، مشيرًا إلى أن خطة الحكومة تسير نحو تطوير وتوسيع البنية التحتية.

وأكد أن الوزارة تهتم كثيرا ببرنامج الحماية الاجتماعية وتحسين كفاءة الطاقة، ونسعى لتحسين مواصفات المنتجات البترولية ليقل الاستهلاك و تحسين اداء المحرك ونسعى لمزيد من وصول الغار للمواطنين لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

وأوضح أنه يتم استيراد نحو 30% من احتياجاتنا من المواد البترولية، مشيرًا إلي أن هذا التحدي يأتي لاسيما وان الاستيراد يتطلب توفير العملة الصعبة.

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وأضاف الملا، أن أحد التحديات التي تواجه الهيكل التنظيمي للقطاع والتي لا تتواكب مع المتغيرات المحلية والعالمية وبالتالي لا نستطيع إدارة الأصول بطريقة مهنية، مؤكدا أنه في هذا الصدد تم البدء في العمل علي الإصلاحات.

واستعرض الملا، أبرز الاصلاحات التي بدأ اتخاذها في قطاع البترول، في مقدمتها تكثيف البحث والاستكشاف لزيادة إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي وخفض مستحقات الشركاء الاجانب، علاوة على استيراد الغاز الطبيعي للوفاء باحتياجات البلاد، والعمل علي تطوير الهيكل التنظيمي.

فى المقابل عرض النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، الطلب المقدم من وكيل مجلس النواب سليمان وهدان، ونواب محافظة بورسعيد، بشأن اعتماد حصة لأهالي المحافظة في العمل بحقل الغاز الطبيعي "ظهر".

وقال السويدي، موجها حديثه لـ"وزير البترول"، "يجب أن يكون هناك قدر من أبناء المحافظة يعملون بالحقل، وفقا للامتحانات أو الإجراءات المتبعة مع غيرهم، ولن تجد أكثر منهم ليحافظوا على أمن المشروع".

في سياق متصل، انتقد النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، عدم تفاعل وزارة البترول مع النواب، مشيرًا إلى تقدمه بشكوى إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، لاعتباره ذلك إهانة في حق المجلس النيابي.

وأضاف فرغلي، أنه يجب على الوزارة أن ترسل ردًا كتابيًا على الطلبات المقدمة من النواب، قائلًا: "أرى عدم الرد عدم احترام للمجلس، والاتصال السياسي بالوزارة صفر".

وهو ما عقب عليه النائب طلعت السويدي بتأكيده، أن الوزارة تتجاوب لكن الإشكالية في أن الحمل عليها كبير، واعدًا بأن يكون هناك ردود كتابية على النواب لاحقًا وفقا لما تم الاتفاق عليه مع وزير البترول.