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بعد تحذيرها الطلاب من كافيتريا آداب.. جامعة سوهاج: واقعة قديمة

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مصراوي Masrawy

بعد تحذيرها الطلاب من كافيتريا آداب.. جامعة سوهاج: واقعة قديمة

10:13 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

بعد تحذيرها الطلاب من كافيتريا آداب.. جامعة سوهاج: واقعة قديمة

جامعة سوهاج

سوهاج - عمار عبد الواحد:

كشفت جامعة سوهاج، في بيان اليوم الثلاثاء، تفاصيل منشور حذر طلاب كلية الآداب من تناول أغذية منتهية الصلاحية بالكافيتريا الخاصة بالكلية.

وأوضحت الجامعة، في بيانها، أن تلك الواقعة حدثت بالفعل ولكن منذ 15يومًا وليس اليوم، كما زعم البعض، وذلك عندما تم اكتشاف علبة عصير منتهية الصلاحية مع أحد الطلاب، اشتراها من كافيتريا الكلية، وفق البيان.

ولفتت الجامعة إلى أنه فور اكتشاف الواقعة تم تشكيل لجنة بمعرفة الدكتور صفا محمود السيد، القائم بعمل رئيس الجامعة آنذاك، وأشرف القاضي أمين عام الجامعة لمتابعة كل الكافيتريات على مستوى كليات الجامعة.

وأضافت الجامعة أن وكيل الكلية وخوفًا على صحة الطلاب نشر هذا التنبيه الذي تم تداوله بعد ذلك بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا اليوم الثلاثاء منشور بتحذير بعدم شراء منتجات كافيتريا كلية الآداب بجامعة سوهاج إلا بعد التأكد من تاريخ صلاحية المنتج، وذلك لوجود مواد غذائية وعصائر منتهية الصلاحية بالكافيتريا.​

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