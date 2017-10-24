رشوان: منعنا 4 مراسلين أجانب من العمل خلال آخر 10 سنوات (فيديو)

التحرير

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قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، اليوم الثلاثاء، إن مصر منعت 4 مراسلين أجانب فقط من العمل في البلاد خلال الـ 10 سنوات الأخيرة.

وأضاف رشوان خلال لقائه مع الإعلامي تامر أمين، في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»: «ليس لنا خصومات مع أحد، وهدفنا تحقيق المعايير المهنية الإعلامية»، متابعًا: «نحن لسنا هدف لمؤسسات إعلامية من أجل ضربنا ليلا ونهارا، بغض النظر إنه قد يكون داخل هذه المؤسسات أفرادًا يسعون لذلك، ولكن ما يحكم هذه المؤسسات في النهاية هي السياسة التحريرية الخاصة بها».